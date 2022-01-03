Этот метод поможет быстро размягчить масло без микроволновой печи

Очень часто во многих кулинарных рецептах требуется сливочное масло определенной мягкой консистенции. Обычно для этого его заранее достают из морозилки и ждут, пока оно немного растает. Если вы забыли это сделать, есть способы, которые ускорят процесс таяния масла.

Об этом пишет simplyrecipes .

Так, как оказалось, масло можно быстро размягчить без микроволновой. Например, можно:

Холодное масло можно натереть с помощью больших отверстий на терке для сыра;

Сливочное масло нарежьте мелкими кубиками, так они быстрее размякнут.

Кроме того, американский кондитер поделился трюком, который поможет размягчить масло с помощью вощеной бумаги и скалки.

В частности, нужно масло положить между двумя большими кусками вощеной бумаги. С помощью скалки прижать сливочное масло. Раскатать его так, как лепешку для пирога.

Когда сливочное масло станет толщиной примерно 0,3 – 0,6 сантиметра, поднимите вощеную бумагу и снимите масло. Тогда масло станет мягким.

Как быстро размягчить масло (pixabay)