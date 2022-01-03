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Этот метод поможет быстро размягчить масло без микроволновой печи

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Понедельник 03 января 2022 20:54
Этот метод поможет быстро размягчить масло без микроволновой печи Как быстро размягчить масло (pixabay)
Автор: Татьяна Самарук

Очень часто во многих кулинарных рецептах требуется сливочное масло определенной мягкой консистенции. Обычно для этого его заранее достают из морозилки и ждут, пока оно немного растает. Если вы забыли это сделать, есть способы, которые ускорят процесс таяния масла.

Об этом пишет simplyrecipes.

Так, как оказалось, масло можно быстро размягчить без микроволновой. Например, можно:

  • Холодное масло можно натереть с помощью больших отверстий на терке для сыра;
  • Сливочное масло нарежьте мелкими кубиками, так они быстрее размякнут.

Кроме того, американский кондитер поделился трюком, который поможет размягчить масло с помощью вощеной бумаги и скалки.

В частности, нужно масло положить между двумя большими кусками вощеной бумаги. С помощью скалки прижать сливочное масло. Раскатать его так, как лепешку для пирога.

Когда сливочное масло станет толщиной примерно 0,3 – 0,6 сантиметра, поднимите вощеную бумагу и снимите масло. Тогда масло станет мягким.

Этот метод поможет быстро размягчить масло без микроволновой печиКак быстро размягчить масло (pixabay)

Ранее мы сообщали, что диетолог развеял мифы о сливочном масле.

Также мы писали, чем можно заменить пергаментную бумагу для выпекания.

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