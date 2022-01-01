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Чем заменить молоко в пончиках, чтобы тесто получилось воздушным: полезный лайфхак

Новина українською →
Суббота 01 января 2022 18:34
Чем заменить молоко в пончиках, чтобы тесто получилось воздушным: полезный лайфхак Как нажарить вкусные пончики (freepik)
Автор: Татьяна Самарук

Сладкие пончики знакомы всем еще с детства. Обычно их готовят на уютные семейные праздники к чаю. В тесто по традиционному рецепту добавляют молоко, но чтобы структура получилась рыхлой, то его стоит заменить.

Так, интересным рецептом поделились на странице "plushki_i" в Instagram.

В частности, специалисты порекомендовали вместо молока добавить сгущенку.

Для приготовления понадобятся следующие ингредиенты:

  • сгущенное молоко;
  • соль;
  • яйца;
  • сода;
  • мука.

Способ приготовления:

Для начала смешайте банку сгущенки, щепотку соли, 2 яйца, соду на кончике ножа и муку.

Отмечается, что муки нужно столько, чтобы тесто было плотным, но не забитым. Далее раскатайте шарики среднего размера и обжарьте на масле.

Чем заменить молоко в пончиках, чтобы тесто получилось воздушным: полезный лайфхакРецепт вкусных и пухлых пончиков (instagram.com/plushki_i)

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