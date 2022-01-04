ru ua
Вт, 04 января News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Чем заменить яйца в соленой и сладкой выпечке: эксперт поделилась секретом

Новина українською →
Вторник 04 января 2022 08:00
Чем заменить яйца в соленой и сладкой выпечке: эксперт поделилась секретом Чем заменить яйца в выпечке (pixabay)
Автор: Татьяна Самарук

Бывают случаи, когда для выпечки яиц не оказалось под рукой. Однако, как оказалось их с легкостью можно заменить другими доступными ингредиентами.

Чем заменить яйца в соленой и сладкой выпечке, рассказала Фудблогерка Алина Винар в Instagram.

Эксперт рассказала, что одной из лучших альтернатив яйцам может стать фруктовое или овощное пюре: банановое, яблочное, тыквенное, сливовое, кабачковое или абрикосовое.

Ориентировочные пропорции: 3 ст. л. пюре = 1 яйцо.

Также яйца можно заменить следующими продуктами:

  • Семена льна: 1 яйцо = 1 ст. л. молотого семени + 3 ст. л. воды;
  • Крахмал: 1 яйцо = 2 ст. л. крахмала (кукурузный\картофельный);
  • Арахисовое масло: 1 яйцо = 3 ст. л. масла;
  • Агар-агар: 1 яйцо = 1 ст. л. смеси + 1 ст. л. воды;
  • Тофу: 1 яйцо = 0, 25 стакана;
  • Соевая мука: 1 яйцо = 1 ч. л. соевой муки + 1 ст. л. воды.

Чем заменить яйца в соленой и сладкой выпечке: эксперт поделилась секретомЧем заменить яйца в выпечке (pixabay)

Кроме того, для начала она советует попробовать заменить яйца банановым пюре в сладкой выпечке, а в соленой – семенами льна. К тому же стоит добавлять разрыхлитель.

Ранее мы сообщали, чем заменить молоко в пончиках чтобы тесто получилось воздушным.

Также мы писали, как быстро размягчить масло без микроволновой печи.

Читайте РБК-Украина в Google News
яйца
LITE
Голливудская пара! Романтичные Потап и Каменских поразили неожиданно шикарными праздничными образами
Голливудская пара! Романтичные Потап и Каменских поразили неожиданно шикарными праздничными образами