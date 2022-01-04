Чем заменить яйца в соленой и сладкой выпечке: эксперт поделилась секретом

Чем заменить яйца в выпечке (pixabay)

Бывают случаи, когда для выпечки яиц не оказалось под рукой. Однако, как оказалось их с легкостью можно заменить другими доступными ингредиентами.

Чем заменить яйца в соленой и сладкой выпечке, рассказала Фудблогерка Алина Винар в Instagram.