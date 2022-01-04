Чим замінити яйця у солоній та солодкій випічці: експерт поділилась секретом
Бувають випадки, коли для випічки яєць не виявилось під рукою. Однак, як виявилось їх з легкістю можна замінити іншими доступними інгредієнтами.
Чим замінити яйця у солоній та солодкій випічці, розповіла Фудблогерка Аліна Вінар в Instagram.
Експерт розповіла, що однією з найкращих альтернатив яйцям може стати фруктове або овочеве пюре: бананове, яблучне, гарбузове, сливове, кабачкове чи абрикосове.
Орієнтовні пропорції: 3 ст. л. пюре = 1 яйце.
Також яйця можна замінити наступними продуктами:
- Насіння льону: 1 яйце = 1 ст. л. меленого насіння + 3 ст. л. води;
- Крохмаль: 1 яйце = 2 ст. л. крохмалю (кукурудзяний\картопляний);
- Арахісове масло: 1 яйце = 3 ст. л. масла;
- Агар-агар: 1 яйце = 1 ст. л. суміші + 1 ст. л. води;
- Тофу: 1 яйце = 0, 25 склянки;
- Соєве борошно: 1 яйце = 1 ч. л. соєвого борошна + 1 ст. л. води.
Чим замінити яйця у випічці (pixabay)
Окрім того, для початку вона радить спробувати замінити яйця банановим пюре у солодкій випічці, а у солоній – насінням льону. До того ж варто додавати розпушувач.
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