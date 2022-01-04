ru ua
Вт, 04 січня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Чим замінити яйця у солоній та солодкій випічці: експерт поділилась секретом

Новость на русском →
Вівторок 04 січня 2022 08:00
Чим замінити яйця у солоній та солодкій випічці: експерт поділилась секретом Чим замінити яйця у випічці (pixabay)
Автор: Тетяна Самарук

Бувають випадки, коли для випічки яєць не виявилось під рукою. Однак, як виявилось їх з легкістю можна замінити іншими доступними інгредієнтами.

Чим замінити яйця у солоній та солодкій випічці, розповіла Фудблогерка Аліна Вінар в Instagram.

Експерт розповіла, що однією з найкращих альтернатив яйцям може стати фруктове або овочеве пюре: бананове, яблучне, гарбузове, сливове, кабачкове чи абрикосове.

Орієнтовні пропорції: 3 ст. л. пюре = 1 яйце.

Також яйця можна замінити наступними продуктами:

  • Насіння льону: 1 яйце = 1 ст. л. меленого насіння + 3 ст. л. води;
  • Крохмаль: 1 яйце = 2 ст. л. крохмалю (кукурудзяний\картопляний);
  • Арахісове масло: 1 яйце = 3 ст. л. масла;
  • Агар-агар: 1 яйце = 1 ст. л. суміші + 1 ст. л. води;
  • Тофу: 1 яйце = 0, 25 склянки;
  • Соєве борошно: 1 яйце = 1 ч. л. соєвого борошна + 1 ст. л. води.

Чим замінити яйця у солоній та солодкій випічці: експерт поділилась секретомЧим замінити яйця у випічці (pixabay)

Окрім того, для початку вона радить спробувати замінити яйця банановим пюре у солодкій випічці, а у солоній – насінням льону. До того ж варто додавати розпушувач.

Раніше ми повідомляли, чим замінити молоко в пончиках, щоб тісто вийшло повітряним.

Також ми писали, як швидко розм'якшити масло без мікрохвильової печі.

Читайте РБК-Україна в Google News
яйца
LITE
Голлівудська пара! Романтичні Потап і Каменських вразили несподівано шикарними святковими образами
Голлівудська пара! Романтичні Потап і Каменських вразили несподівано шикарними святковими образами