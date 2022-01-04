Чим замінити яйця у солоній та солодкій випічці: експерт поділилась секретом

Бувають випадки, коли для випічки яєць не виявилось під рукою. Однак, як виявилось їх з легкістю можна замінити іншими доступними інгредієнтами.

Чим замінити яйця у солоній та солодкій випічці, розповіла Фудблогерка Аліна Вінар в Instagram.