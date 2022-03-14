Чем заменить наполнитель для кошачего туалета: самые простые альтернативы

Обычная решетка

С одной стороны такой способ самый экономный - все будет стекать на дно лотка. Но мыть туалет придется постоянно, иначе запахов никак не избежать.

Порванные газеты или бумага

Такой народный способ очен прост: нарвите кусочки газеты, туалетной бумаги и положите в лоток. Конечно, бумага будет быстро мокнуть и запаха не избежать, но это все же лучше, чем ничего.

Песок или грунт

Такой природный материал, как песок отлично поглощает влагу. Хотя запах устраняется не полностью. Вместо песка можно применить и землю. Конечно, для домашнего котика, землю лучше прожарить предварительно в духовке.

Древесные опилки

Если в вашем распоряжении есть опилки, они подойдут идеально для кошачьего туалета. Они отлично поглощают как влагу, так и запах.