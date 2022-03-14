RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Чим замінити наповнювач для котячого туалету: найпростіші альтернативи

Автор: Світлана Мащенко

Сьогодні для котячих туалетів у продажу пропонуються багато видів наповнювачів - древесний, мінеральний, силікагелевий та інші. Але в умовах воєнного стану зоомагазини працюють з перебоями, черги там часто величезні, товар не завжди є.

Як викрутитися, якщо в зоомагазинах закінчився наповнювач - читайте нижче в нашому матеріалі Styler.

Звичайна решітка

З одного боку такий спосіб найекономніший - все буде стікати на дно лотка. Але мити туалет доведеться постійно, інакше запахів ніяк не уникнути.

Порвані газети або папір

Такий народний спосіб дуже простий: нарвіть шматочки газети, туалетного паперу і покладіть в лоток. Звичайно, папір буде швидко мокнути і запаху не уникнути, але це все ж краще, ніж нічого.

Пісок або грунт

Такий природний матеріал, як пісок відмінно поглинає вологу. Хоча запах усувається не повністю. Замість піску можна застосувати і землю. Звичайно, для домашнього котика, землю краще прожарити попередньо в духовці.

Деревна тирса

Якщо у вашому розпорядженні є тирса, вони підійдуть ідеально для котячого туалету. Вона відмінно поглинає як вологу, так і запах.

Раніше ми писали, як продовжити життя хлібу, щоб він не черствів і не пліснявів.

Всі оперативні і тільки перевірені новини без російської пропаганди і фейків - в групах РБК-Україна в Telegram і Viber. Приєднуйся!

Перемога буде за нами! Слава Україні!

Читайте РБК-Україна в Google News
лайфак