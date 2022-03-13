Продлеваем жизнь хлебу, чтобы он не черствел и не плесневел: самые практичные способы

Хлеб - один из базовых продуктов для украинцев, особенно во времена военного положения. Многие запасаются им, однако хлеб имеет свойства быстро черстветь и плесневеть.

Как сделать, чтобы хлеб как можно дольше сохранял свои свойства - читайте в материале Lite ниже.

Так, в Госпотребслужбы говорят, что для поддержания высокого качества хлебобулочных изделий в течение нескольких дней, важно помнить о таком:

Теплый хлеб запрещено упаковывать, необходимо дождаться, пока он остынет. Иначе среда вокруг продукта наполнится влагой, что является причиной быстрого появления плесени.

Батоны из муки разного сорта нужно хранить отдельно. У каждого из них своя микрофлора, причем одна всегда негативно влияет на другую. В результате происходит смешение запахов и быстрая порча продуктов.

Несмотря на то, что хлеб принято резать с конца, оптимальным вариантом является противоположный подход - с середины. Если изначально разрезать любую разновидность хлебобулочных изделий по центру, можно значительно продлить срок годности пищевого компонента.

За и против хранения в холодильнике

Также в ведомстве не рекомендуют держать продукт в холодильнике. Ведь там он быстро черствеет

"Влажность свежей выпечки составляет около 50%, а условия холодильной камеры таковы, что влага в ней испаряется ускоренными темпами. Это приводит к высыханию хлебобулочных изделий, потере вкуса и аромата", - сказано в сообщении.

Однако многие все же хранят хлеб именно в холодильнике. Несмотря на потерю вкусовых свойств, хлеб именно в условиях холодильника дольше всего остается съедобным.

Если вы выбираете такой способ, помните, что холодильнике есть множество запахов, которые может вобрать в себя продукт. Чтобы этого не произошло, продукт нужно обернуть фольгой или положить в полиэтиленовый пакет, прежде чем отправить на полку.

Для хлеба лучше выделить нижнюю полку, поскольку ароматические вещества имеют свойство испаряться вверх.

Хлебница сохранит вкусовые свойства

При хранении в хлебнице надо помнить, что она должна обеспечивать свободную циркуляцию кислорода. Хлебница должна располагаться подальше от теплых и влажных мест.

Кроме этого, раз в неделю ее нужно протирать слабым раствором уксусной кислоты, чтобы предотвратить размножение грибков и патогенных микроорганизмов, которые могут повлиять на качество хлеба.

При выборе хлебницы стоит обратить внимание на деревянные изделия, сделанные из можжевельника или бересты, поскольку эти материалы имеют антибактериальные свойства.

Прежде чем положить хлебобулочное изделие в хлебницу, его нужно положить в полотняный мешочек, чистый целлофановый пакет с проработанными в нем дырочками или обернуть бумагой.

Также в посуду или емкость, где хранится хлеб, можно положить кусочек рафинированного сахара или немного соли в льняном мешочке с целью поддержания одинакового уровня влажности.