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Чем заменить наполнитель для кошачего туалета: самые простые альтернативы

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Понедельник 14 марта 2022 10:42
Чем заменить наполнитель для кошачего туалета: самые простые альтернативы Фото: Чем заменить наполнитель для кошачего туалета
Автор: Светлана Мащенко

Сегодня для кошачьих туалетов в продаже предлагаются много видов наполнителей - древесный, минеральный, силикагелевый и прочие. Но в условиях военного положения зоомагазины работают с перебоями, очереди там зачастую огромные, товар не всегда есть.

Как выкрутиться, если в зоомагазинах закончился наполнитель - читайте ниже в нашем материале Styler.

Обычная решетка

С одной стороны такой способ самый экономный - все будет стекать на дно лотка. Но мыть туалет придется постоянно, иначе запахов никак не избежать.

Порванные газеты или бумага

Такой народный способ очен прост: нарвите кусочки газеты, туалетной бумаги и положите в лоток. Конечно, бумага будет быстро мокнуть и запаха не избежать, но это все же лучше, чем ничего.

Песок или грунт

Такой природный материал, как песок отлично поглощает влагу. Хотя запах устраняется не полностью. Вместо песка можно применить и землю. Конечно, для домашнего котика, землю лучше прожарить предварительно в духовке.

Древесные опилки

Если в вашем распоряжении есть опилки, они подойдут идеально для кошачьего туалета. Они отлично поглощают как влагу, так и запах.

Ранее мы писали, как продлить жизнь хлебу, чтобы он не черствел и не плесневел.

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