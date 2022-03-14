Чим замінити наповнювач для котячого туалету: найпростіші альтернативи

Сьогодні для котячих туалетів у продажу пропонуються багато видів наповнювачів - древесний, мінеральний, силікагелевий та інші. Але в умовах воєнного стану зоомагазини працюють з перебоями, черги там часто величезні, товар не завжди є.

Як викрутитися, якщо в зоомагазинах закінчився наповнювач - читайте нижче в нашому матеріалі Styler .

Звичайна решітка

З одного боку такий спосіб найекономніший - все буде стікати на дно лотка. Але мити туалет доведеться постійно, інакше запахів ніяк не уникнути.

Порвані газети або папір

Такий народний спосіб дуже простий: нарвіть шматочки газети, туалетного паперу і покладіть в лоток. Звичайно, папір буде швидко мокнути і запаху не уникнути, але це все ж краще, ніж нічого.

Пісок або грунт

Такий природний матеріал, як пісок відмінно поглинає вологу. Хоча запах усувається не повністю. Замість піску можна застосувати і землю. Звичайно, для домашнього котика, землю краще прожарити попередньо в духовці.

Деревна тирса

Якщо у вашому розпорядженні є тирса, вони підійдуть ідеально для котячого туалету. Вона відмінно поглинає як вологу, так і запах.