ru ua
Пн, 14 березня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Київ новини Харків новини Маріуполь новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Чим замінити наповнювач для котячого туалету: найпростіші альтернативи

Новость на русском →
Понеділок 14 березня 2022 10:42
Чим замінити наповнювач для котячого туалету: найпростіші альтернативи Фото: чим замінити наповнювач для котячого туалету
Автор: Світлана Мащенко

Сьогодні для котячих туалетів у продажу пропонуються багато видів наповнювачів - древесний, мінеральний, силікагелевий та інші. Але в умовах воєнного стану зоомагазини працюють з перебоями, черги там часто величезні, товар не завжди є.

Як викрутитися, якщо в зоомагазинах закінчився наповнювач - читайте нижче в нашому матеріалі Styler.

Звичайна решітка

З одного боку такий спосіб найекономніший - все буде стікати на дно лотка. Але мити туалет доведеться постійно, інакше запахів ніяк не уникнути.

Порвані газети або папір

Такий народний спосіб дуже простий: нарвіть шматочки газети, туалетного паперу і покладіть в лоток. Звичайно, папір буде швидко мокнути і запаху не уникнути, але це все ж краще, ніж нічого.

Пісок або грунт

Такий природний матеріал, як пісок відмінно поглинає вологу. Хоча запах усувається не повністю. Замість піску можна застосувати і землю. Звичайно, для домашнього котика, землю краще прожарити попередньо в духовці.

Деревна тирса

Якщо у вашому розпорядженні є тирса, вони підійдуть ідеально для котячого туалету. Вона відмінно поглинає як вологу, так і запах.

Раніше ми писали, як продовжити життя хлібу, щоб він не черствів і не пліснявів.

Всі оперативні і тільки перевірені новини без російської пропаганди і фейків - в групах РБК-Україна в Telegram і Viber. Приєднуйся!

Перемога буде за нами! Слава Україні!

Читайте РБК-Україна в Google News
лайфак
LITE
Російські зірки, які підтримали вбивство Путіним українців: хто вони, і як їх можуть покарати
Російські зірки, які підтримали вбивство Путіним українців: хто вони, і як їх можуть покарати