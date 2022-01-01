Чем заменить молоко в пончиках, чтобы тесто получилось воздушным: полезный лайфхак

Сладкие пончики знакомы всем еще с детства. Обычно их готовят на уютные семейные праздники к чаю. В тесто по традиционному рецепту добавляют молоко, но чтобы структура получилась рыхлой, то его стоит заменить.
Так, интересным рецептом поделились на странице "plushki_i" в Instagram.
В частности, специалисты порекомендовали вместо молока добавить сгущенку.
Для приготовления понадобятся следующие ингредиенты:
Способ приготовления:
Для начала смешайте банку сгущенки, щепотку соли, 2 яйца, соду на кончике ножа и муку.
Отмечается, что муки нужно столько, чтобы тесто было плотным, но не забитым. Далее раскатайте шарики среднего размера и обжарьте на масле.
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