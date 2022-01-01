UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Чем заменить молоко в пончиках, чтобы тесто получилось воздушным: полезный лайфхак

Автор: Татьяна Самарук

Сладкие пончики знакомы всем еще с детства. Обычно их готовят на уютные семейные праздники к чаю. В тесто по традиционному рецепту добавляют молоко, но чтобы структура получилась рыхлой, то его стоит заменить.

Так, интересным рецептом поделились на странице "plushki_i" в Instagram.

В частности, специалисты порекомендовали вместо молока добавить сгущенку.

Для приготовления понадобятся следующие ингредиенты:

  • сгущенное молоко;
  • соль;
  • яйца;
  • сода;
  • мука.

Способ приготовления:

Для начала смешайте банку сгущенки, щепотку соли, 2 яйца, соду на кончике ножа и муку.

Отмечается, что муки нужно столько, чтобы тесто было плотным, но не забитым. Далее раскатайте шарики среднего размера и обжарьте на масле.

Рецепт вкусных и пухлых пончиков (instagram.com/plushki_i)

Ранее мы сообщали, как приготовить нежный десерт за 5 минут из ингредиентов, которые точно найдутся в холодильнике.

Также мы писали, как приготовить домашнее мороженое по старинному рецепту самой известной украинской кулинарки.

Читайте РБК-Украина в Google News
рецепт