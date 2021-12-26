Готовим нежный десерт за 5 минут из ингредиентов, которые точно найдутся в холодильнике
В зимние заснеженные вечера часто хочется чего-то сладкого. Такой молочный десерт станет настоящей находкой. Интересно, что в его составе всего 5 ингредиентов, которые почти всегда есть дома у каждого.
Рецептом изысканной пана-коты поделились "komashchuk_ксу" в Instagram.
Для приготовления понадобятся следующие ингредиенты:
- молоко - 500 мл;
- сахар - 60 г;
- кукурузный крахмал - 60 г;
- малина замороженная (можно другую ягоду или варенье) - 3 ст. л;
- кокосовая стружка.
Способ приготовления:
Сначала в кастрюлю нужно налить молоко, сахар, крахмал и поставить на огонь.
Далее, когда закипит, то нужно убавить огонь и постоянно помешивать до образования пузырьков. После этого снимите с плиты и добавьте ягоды.
Перемешайте, выложите в форму, и отправить в холодильник до полного застывания.
После разрежьте на квадратики и обваляйте в кокосовой стружке.
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