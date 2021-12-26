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Готовим нежный десерт за 5 минут из ингредиентов, которые точно найдутся в холодильнике

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Воскресенье 26 декабря 2021 07:01
Готовим нежный десерт за 5 минут из ингредиентов, которые точно найдутся в холодильнике Рецепт изысканной пана-коты (коллаж РБК-Украина)
Автор: Татьяна Самарук

В зимние заснеженные вечера часто хочется чего-то сладкого. Такой молочный десерт станет настоящей находкой. Интересно, что в его составе всего 5 ингредиентов, которые почти всегда есть дома у каждого.

Рецептом изысканной пана-коты поделились "komashchuk_ксу" в Instagram.

Для приготовления понадобятся следующие ингредиенты:

  • молоко - 500 мл;
  • сахар - 60 г;
  • кукурузный крахмал - 60 г;
  • малина замороженная (можно другую ягоду или варенье) - 3 ст. л;
  • кокосовая стружка.

Способ приготовления:

Сначала в кастрюлю нужно налить молоко, сахар, крахмал и поставить на огонь.

Далее, когда закипит, то нужно убавить огонь и постоянно помешивать до образования пузырьков. После этого снимите с плиты и добавьте ягоды.

Перемешайте, выложите в форму, и отправить в холодильник до полного застывания.

После разрежьте на квадратики и обваляйте в кокосовой стружке.

Ранее мы сообщали, что этот новогодний десерт с фруктами понравится всем.

Также мы писали, как приготовить домашние конфеты "Труфель".

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