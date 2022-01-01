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Чим замінити молоко в пончиках, щоб тісто вийшло повітряним: корисний лайфхак

Автор: Тетяна Самарук

Солодкі пончики знайомі усім ще з дитинства. Зазвичай, їх готують на затишні сімейні свята до чаю. У тісто за традиційним рецептом додають молоко, але щоб структура вийшла пухкою, то його варто замінити.

Так, цікавим рецептом поділились на сторінці "plushki_i" в Instagram.

Зокрема, фахівці порекомендували замість молока додати згущене молоко.

Для приготування знадобляться наступні інгредієнти:

  • згущене молоко;
  • сіль;
  • яйця;
  • сода;
  • борошно.

Спосіб приготування:

Для початку змішайте банку згущеного молока, дрібку солі, 2 яйця, соду на кінчику ножа і борошно.

Зазначається, що борошна потрібно стільки, щоб тісто було щільним, але не збитим. Далі розкатайте кульки середнього розміру та обсмажте на олії.

Рецепт смачних та пухких пончиків (instagram.com/plushki_i)

Раніше ми повідомляли, як приготувати ніжний десерт за 5 хвилин з інгредієнтів, які точно знайдуться у холодильнику.

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