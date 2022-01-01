Чим замінити молоко в пончиках, щоб тісто вийшло повітряним: корисний лайфхак

Солодкі пончики знайомі усім ще з дитинства. Зазвичай, їх готують на затишні сімейні свята до чаю. У тісто за традиційним рецептом додають молоко, але щоб структура вийшла пухкою, то його варто замінити.
Так, цікавим рецептом поділились на сторінці "plushki_i" в Instagram.
Зокрема, фахівці порекомендували замість молока додати згущене молоко.
Для приготування знадобляться наступні інгредієнти:
Спосіб приготування:
Для початку змішайте банку згущеного молока, дрібку солі, 2 яйця, соду на кінчику ножа і борошно.
Зазначається, що борошна потрібно стільки, щоб тісто було щільним, але не збитим. Далі розкатайте кульки середнього розміру та обсмажте на олії.
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