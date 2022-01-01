Чим замінити молоко в пончиках, щоб тісто вийшло повітряним: корисний лайфхак

Солодкі пончики знайомі усім ще з дитинства. Зазвичай, їх готують на затишні сімейні свята до чаю. У тісто за традиційним рецептом додають молоко, але щоб структура вийшла пухкою, то його варто замінити.

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Зазначається, що борошна потрібно стільки, щоб тісто було щільним, але не збитим. Далі розкатайте кульки середнього розміру та обсмажте на олії.

Для початку змішайте банку згущеного молока, дрібку солі, 2 яйця, соду на кінчику ножа і борошно.

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