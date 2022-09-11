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Чем заменить алкоголь в рецептах: самые простые и доступные аналоги

Фото: Чем можно заменить алкоголь в рецептах (pixabay.com)
Автор: Анна Шиканова

В некоторых рецептах в ингредиентах указаны алкогольные напитки. И даже, когда их немного, приготовленное блюдо нельзя будет употреблять детям, беременным или людям с различными хроническими заболеваниями.

Чем можно заменить алкогольные напитки в рецептах - читайте в материале ниже.

В современной кулинарии алкоголь в рецептах встречается часто. И у него есть свои определенные функции - мясо становится нежнее и быстрее готовится, выпечка будет более пышная, а десерты получают неповторимый аромат.

Алкоголь в рецептуре заменить действительно можно, и при этом вкус не потеряется, качество блюда не будет испорчено.

Пиво - безалкогольное пиво, куриный или говяжий бульон.

Портвейн - сок из темного винограда с добавлением цедры лимона, клюквенный сок с цедрой лимона.

Красное вино - сок из темного винограда, красный винный уксус, безалкогольное красное вино.

Белое сухое вино - сок из светлого винограда с винным уксусом, безалкогольное белое вино.

Белое вино сладкое (полусладкое, полусухое) - сок из светлого винограда с сахаром.

Шампанское - имбирный эль, сок из светлого винограда.

Кофейный ликер - эспрессо, кофейный экстракт или сироп.

Амаретто - миндальный экстракт.

Бурбон - ванильный экстракт, апельсиновый или ананасовый сок, персиковый сироп.

Вишневый ликер - сироп из консервированных вишен.

Коньяк - персиковый, абрикосовый или грушевый сок.

Апельсиновый ликер - апельсиновый сок

Мятный ликер - мятный экстракт с водой.

Калуа - эспрессо со сливками, кофейный сироп или экстракт.

Ром - сок светлого винограда, яблочный сок с добавлением миндального экстракта.

Шерри - ванильный экстракт, апельсиновый или ананасовый сок, персиковый сироп.

Водка - сок из светлого винограда или яблочный сок с добавлением сока лайма.

Кстати, ранее мы рассказывали о том, как приготовить самую простую яблочную шарлотку в сковороде.

А также писали о том, какие предметы быта нужно менять раз в год, даже если они выглядят новыми.

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