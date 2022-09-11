Чем заменить алкоголь в рецептах: самые простые и доступные аналоги

В некоторых рецептах в ингредиентах указаны алкогольные напитки. И даже, когда их немного, приготовленное блюдо нельзя будет употреблять детям, беременным или людям с различными хроническими заболеваниями.
Чем можно заменить алкогольные напитки в рецептах - читайте в материале ниже.
В современной кулинарии алкоголь в рецептах встречается часто. И у него есть свои определенные функции - мясо становится нежнее и быстрее готовится, выпечка будет более пышная, а десерты получают неповторимый аромат.
Алкоголь в рецептуре заменить действительно можно, и при этом вкус не потеряется, качество блюда не будет испорчено.
Пиво - безалкогольное пиво, куриный или говяжий бульон.
Портвейн - сок из темного винограда с добавлением цедры лимона, клюквенный сок с цедрой лимона.
Красное вино - сок из темного винограда, красный винный уксус, безалкогольное красное вино.
Белое сухое вино - сок из светлого винограда с винным уксусом, безалкогольное белое вино.
Белое вино сладкое (полусладкое, полусухое) - сок из светлого винограда с сахаром.
Шампанское - имбирный эль, сок из светлого винограда.
Кофейный ликер - эспрессо, кофейный экстракт или сироп.
Амаретто - миндальный экстракт.
Бурбон - ванильный экстракт, апельсиновый или ананасовый сок, персиковый сироп.
Вишневый ликер - сироп из консервированных вишен.
Коньяк - персиковый, абрикосовый или грушевый сок.
Апельсиновый ликер - апельсиновый сок
Мятный ликер - мятный экстракт с водой.
Калуа - эспрессо со сливками, кофейный сироп или экстракт.
Ром - сок светлого винограда, яблочный сок с добавлением миндального экстракта.
Шерри - ванильный экстракт, апельсиновый или ананасовый сок, персиковый сироп.
Водка - сок из светлого винограда или яблочный сок с добавлением сока лайма.
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