Чим замінити алкоголь в рецептах: найпростіші і доступні аналоги

У сучасній кулінарії алкоголь в рецептах зустрічається часто. І у нього є свої певні функції - м'ясо стає ніжніше і швидше готується, випічка буде більш пишна, а десерти отримують неповторний аромат.

Алкоголь в рецептурі замінити дійсно можна, і при цьому смак не загубиться, якість страви не буде зіпсовано.

Пиво - безалкогольне пиво, курячий або яловичий бульйон.

Портвейн - сік з темного винограду з додаванням цедри лимона, журавлинний сік з цедрою лимона.

Червоне вино - сік з темного винограду, червоний винний оцет, безалкогольне червоне вино.

Біле сухе вино - сік зі світлого винограду з винним оцтом, безалкогольне біле вино.

Біле вино солодке (напівсолодке, напівсухе) - сік зі світлого винограду з цукром.

Шампанське - імбирний ель, сік зі світлого винограду.

Кавовий лікер - еспресо, кавовий екстракт або сироп.

Амарето - мигдальний екстракт.

Бурбон - ванільний екстракт, апельсиновий або ананасовий сік, персиковий сироп.

Вишневий лікер - сироп з консервованих вишень.

Коньяк - персиковий, абрикосовий або грушевий сік.

Апельсиновий лікер - апельсиновий сік

М'ятний лікер - м'ятний екстракт з водою.

Калуа - еспресо з вершками, кавовий сироп або екстракт.

Ром - сік світлого винограду, яблучний сік з додаванням мигдалевого екстракту.

Шеррі - ванільний екстракт, апельсиновий або ананасовий сік, персиковий сироп.

Горілка - сік зі світлого винограду або яблучний сік з додаванням соку лайма.