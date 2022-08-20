Какие предметы быта нужно менять каждый год, даже если они выглядят новыми

Но есть такие бытовые предметы, которые нужно менять ежегодно. Даже если они выглядят совершенно новыми. Со временем эти предметы превращаются в бомбу замедленного действия и угрожают здоровья человека.

Вещи домашнего обихода могут служить годами, даже если ими пользоваться ежедневно. Они долговечны и практичны, а порой их передают из поколения в поколение.

Какие вещи домашнего обихода нужно менять каждый год, рассказали в Limon.

Штора в ванной

Штора в ванной или душе на самом деле не долговечный предмет. Ее нужно регулярно стирать или мыть, а раз в год - менять на новую.

Дело в том, что на материале со временем скапливаются грибковые микроорганизмы и никакая стирка или очистка после длительного использования уже не поможет.

Коврик для спорта

Спортивные коврики (каремат) уже давно стали привычным инструментом в каждом доме. Срок службы этого коврика зависит от частоты использования, качества и материала.

Если коврик начал скользить, изнашиваться, у него появился неприятный запах, то его нужно менять. А если вы занимаетесь спортом регулярно, то меняйте такой коврик раз в 12 месяцев.

Разделочные доски

Любая разделочная доска со временем покрывается трещинками, царапинами, дефектами и вмятинами. В этих повреждениях скапливаются патогенные бактерии, которые убрать невозможно никакими чистящими средствами.

Поэтому пластиковые и деревянные доски нужно менять раз в год - это убережет ваших членов семьи от проблем со здоровьем.

Контейнеры для хранения продуктов

Даже самые безопасные, качественные и чистые пластиковые контейнеры для хранения продуктов имеют свой срок годности. Со временем они начинают выделять опасные и токсичные вещества.

Выброс этих токсинов может произойти при нагревании или хранении горячих продуктов. Особенно опасна такая тара, если в ней есть микротрещины.

Менять такие контейнеры рекомендуется раз в год и не ждать, пока они деформируются или станут мутными от царапин и частого использования.

Деревянные подставки

Очень удобны аксессуары на кухню из дерева для хранения ножей, столовых приборов и других кухонных мелочей.

Но со временем такие подставки начинают накапливать влагу и это приводит к образованию грибков и плесени. Вывести их из дерева полностью невозможно, а для здоровья человека они опасны.

Поэтому такие подставки рекомендуется менять не реже одного раза в год. Все столовые приборы после мытья вытирать насухо. Как вариант - замените деревянную подставку на каменную или стальную.

Наматрасник и чехлы для подушек

Ткань наматрасника служит барьером от бактерий и пыли. И даже при регулярной чистке и стирке наматрасники приходят в негодность через 12 месяцев. Чтобы уберечь себя от пылевых клещей и других патогенов, меняйте наматрасники раз в год.

Это не только убережет ваше здоровье, но и позволит матрасу прослужить вам намного дольше.

Кухонные прихватки

При постоянном использовании кухонные прихватки приходят в негодность очень быстро. Постоянный контакт с горячей поверхностью изнашивает прочность и термоустойчивость прихватки.

Если вы заметили следы изнашивания, то меняйте сразу и не ждите, пока получите ожог. Как вариант - используйте силиконовые прихватки, а не тканевые.

Лак для ногтей

Лак для ногтей обладает сроком годности всего в один год. Если вы храните его в тепле или на него попадают солнечные лучи - то не более 6 месяцев.

И если ваш лак через 12 месяцев выглядит нормальным, это не значит, что он пригоден к использованию. Если он становится густым - не наносите его на ногти и не разбавляйте.

Нож для очистки овощей

Качество овощечистки не влияет на срок годности этого предмета и со временем такой нож начинает ржаветь, лезвия становятся тупыми, а металл тусклым. Меняйте такой нож раз в год, чтобы не было проблем со здоровьем.