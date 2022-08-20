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Какие предметы быта нужно менять каждый год, даже если они выглядят новыми

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Суббота 20 августа 2022 14:21
Какие предметы быта нужно менять каждый год, даже если они выглядят новыми Фото: Какие предметы быта нужно менять ежегодно (pixabay.com)
Автор: Анна Шиканова

Вещи домашнего обихода могут служить годами, даже если ими пользоваться ежедневно. Они долговечны и практичны, а порой их передают из поколения в поколение.

Но есть такие бытовые предметы, которые нужно менять ежегодно. Даже если они выглядят совершенно новыми. Со временем эти предметы превращаются в бомбу замедленного действия и угрожают здоровья человека.

Какие вещи домашнего обихода нужно менять каждый год, рассказали в Limon.

Штора в ванной

Штора в ванной или душе на самом деле не долговечный предмет. Ее нужно регулярно стирать или мыть, а раз в год - менять на новую.

Дело в том, что на материале со временем скапливаются грибковые микроорганизмы и никакая стирка или очистка после длительного использования уже не поможет.

Коврик для спорта

Спортивные коврики (каремат) уже давно стали привычным инструментом в каждом доме. Срок службы этого коврика зависит от частоты использования, качества и материала.

Если коврик начал скользить, изнашиваться, у него появился неприятный запах, то его нужно менять. А если вы занимаетесь спортом регулярно, то меняйте такой коврик раз в 12 месяцев.

Разделочные доски

Любая разделочная доска со временем покрывается трещинками, царапинами, дефектами и вмятинами. В этих повреждениях скапливаются патогенные бактерии, которые убрать невозможно никакими чистящими средствами.

Поэтому пластиковые и деревянные доски нужно менять раз в год - это убережет ваших членов семьи от проблем со здоровьем.

Контейнеры для хранения продуктов

Даже самые безопасные, качественные и чистые пластиковые контейнеры для хранения продуктов имеют свой срок годности. Со временем они начинают выделять опасные и токсичные вещества.

Выброс этих токсинов может произойти при нагревании или хранении горячих продуктов. Особенно опасна такая тара, если в ней есть микротрещины.

Менять такие контейнеры рекомендуется раз в год и не ждать, пока они деформируются или станут мутными от царапин и частого использования.

Деревянные подставки

Очень удобны аксессуары на кухню из дерева для хранения ножей, столовых приборов и других кухонных мелочей.

Но со временем такие подставки начинают накапливать влагу и это приводит к образованию грибков и плесени. Вывести их из дерева полностью невозможно, а для здоровья человека они опасны.

Поэтому такие подставки рекомендуется менять не реже одного раза в год. Все столовые приборы после мытья вытирать насухо. Как вариант - замените деревянную подставку на каменную или стальную.

Наматрасник и чехлы для подушек

Ткань наматрасника служит барьером от бактерий и пыли. И даже при регулярной чистке и стирке наматрасники приходят в негодность через 12 месяцев. Чтобы уберечь себя от пылевых клещей и других патогенов, меняйте наматрасники раз в год.

Это не только убережет ваше здоровье, но и позволит матрасу прослужить вам намного дольше.

Кухонные прихватки

При постоянном использовании кухонные прихватки приходят в негодность очень быстро. Постоянный контакт с горячей поверхностью изнашивает прочность и термоустойчивость прихватки.

Если вы заметили следы изнашивания, то меняйте сразу и не ждите, пока получите ожог. Как вариант - используйте силиконовые прихватки, а не тканевые.

Лак для ногтей

Лак для ногтей обладает сроком годности всего в один год. Если вы храните его в тепле или на него попадают солнечные лучи - то не более 6 месяцев.

И если ваш лак через 12 месяцев выглядит нормальным, это не значит, что он пригоден к использованию. Если он становится густым - не наносите его на ногти и не разбавляйте.

Нож для очистки овощей

Качество овощечистки не влияет на срок годности этого предмета и со временем такой нож начинает ржаветь, лезвия становятся тупыми, а металл тусклым. Меняйте такой нож раз в год, чтобы не было проблем со здоровьем.

Кстати, ранее мы писали о том, какие вещи нельзя покупать на распродажах и барахолках.

А также рассказывали о том, какие советы помогут вам экономить на покупке одежды и обуви.

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