Залужному взламали Instagram: що там з'явилося

Російські хакери зламали сторінку в Instagram Головнокомандувача ЗСУ генерала Валерія Залужного. Вони змінили аватарку, додали фотографії та ставлять небезпечні посилання.
Як зараз виглядає обліковий запис Валерія Залужного і що про це думають українці - читайте нижче.
Ще буквально два дні тому Головнокомандувач ЗСУ публікував на своїй сторінці у Instagram фото та відео. А сьогодні його сторінку захопив хакер, котрий називає себе Джокером.
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Хакер заявив про свою присутність на сторінці дуже "голосно" - змінив аватарку генерала на російський триколор з Путіним на ведмеді та поставив картинку з підписом українською мовою: "Так, я підтверджую, що Джокер ДНР проник до DELTA". Також з'явилося посилання на телеграм-канал Джокера - переходити по ньому не рекомендується.
До речі, раніше ми писали про те, що Валерій Залужний любить Instagram та із задоволенням відвідує цю соціальну мережу.
А ще розповідали про те, що Головнокомандувач ЗСУ озвучив завдання військових на 2023 рік.