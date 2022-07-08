У Залужного день рождения. Интересные факты о генерале ВСУ, которые вас поразят

Имя Главнокомандующего ВСУ, генерала Валерия Залужного знает сейчас каждый украинец. Буквально за несколько месяцев Залужный получил миллионы фанатов и благодарность жителей нашей страны. А сегодня Валерий Залужный отмечает 49 день рождения.

Какие интересные факты из биографии Главнокомандующего ВСУ вас точно удивят - читайте в материале ниже.

Залужный получил полностью украинское образование и любит учиться

Валерий Залужный - потомственный военный. Его родители военнослужащие и о карьере военного он мечтал с детства. Он родился в гарнизоне, где провел все свои детские годы.

В Украине много военных, которые получали образование еще при СССР, но Залужный - совершенно новый тип военного начальника, так как образование он получил в ВУЗах Украины.

В 1997 году он с отличием окончил факультет высшего командного училища в Одессе.

В 2007 году - получил второе образование в Национальной академии обороны. За изучение применения механизированных танковых объединений получил золотую медаль.

В 2014 году - окончил с отличием Национальный университет обороны Украины имени Ивана Черняховского. Был награжден переходным мечом королевы Великобритании - как лучший выпускник.

В 2020 году Залужный получил еще один диплом - в Острожской академии. Он стал магистром международных отношений.

Фото: facebook com vzaluznyj

У Главнокомандующего интересная военная карьера

После окончания училища в Одессе, Залужный в 2007 году был назначен начальником штаба и первым заместителем 24-ой отдельной механизированной бригады в Яворове Львовской области. Там он провел более двух лет.

В 2009 году он был назначен командиром 51-ой механизированной бригады. Командовал он ею до 2012 года.

В 2014 году - был назначен заместителем командира сектора "С" в Донецкой области.

Потом стал первым заместителем и начальником штаба командующего войсками Оперативного командования "Запад".

В 2019 году - командующий Оперативного командования "Юг".

В 2021 году назначен Главнокомандующим ВСУ.

Сам Валерий Залужный не считает свою карьеру чем-то особенным и считает, что продвигался по службе как обычный военный. Каждое назначение принимал с радостью и осваивал должности.

В одном из интервью он признался, что из-за загруженности никогда не думал, что станет генералом и дойдет до самых высоких ступеней.

Фото: facebook com vzaluznyj

С 2014 года Валерий Залужный на фронте. Он руководил почти всеми создаваемыми там военными группировками и дошел до начальника штаба ОС. Признается, что самые ценные воспоминания - о солдатах, которые были рядом с ним.

Со многими он постоянно переписывается и перезванивается. Старается помочь решить проблемы - как военные, так и бытовые.

У Валерия Залужного есть награды - Крест боевых заслуг и орден Богдана Хмельницкого.

Для генерала Залужного самая большая ценность - человеческая жизнь

Главнокомандующего Валерия Залужного любят военные. О нем рассказывают охотно и с восхищением. А все потому, что генерал отличается своим подходом и сильно не похож на советских военных.

Он использует свои тактики, которые позволяют украинским военным противостоять врагу, который превышает по количеству техники и личного состава.

Внимательно следит за ситуацией и выводит бойцов, если есть угроза окружения. Военные говорят, что для Залужного самая большая ценность - это человеческая жизнь.

"Изменения должны произойти, прежде всего, в мировоззрении и отношении к людям. Я бы хотел, чтобы вы повернулись лицом к людям, к своим подчиненным", - сказал Залужный после назначения на пост Главнокомандующего.

Фото: facebook com vzaluznyj

Украинские бойцы называют Залужного самым открытым генералом, который понимает проблемы личного состава - от рядового солдата до офицеров.

Генерал поддерживает обновления личного состава молодежью и старается отойти полностью от всех советских практик.

Его цель - реформировать ВСУ согласно принципам и стандартам НАТО. И он активно внедряет эти принципы в работу.

В честь Залужного называют улицы

В городе Покров Днепропетровской области улицу Горького переименовали в улицу Валерия Залужного.

Еще одна улица Залужного появилась в поселке Старая Синява Хмельницкой области.

Залужный любит путешествия и Instagram

В личной жизни Валерий Залужный абсолютно счастлив - он давно женат на Елене, сотруднице банка. И вместе они воспитывают двоих дочерей.

Старшая дочь пошла по стопам отца - она военная и служит в Киевском гарнизоне. Младшая учится в Одессе на врача.

В мирной жизни Залужный с удовольствием меняет военную форму на спортивную, а автомат на фотоаппарат и отправляется с женой в путешествие. Он с юности увлекается внутренним туризмом, любит пешком исследовать города. Его любимый город - Чернигов, оттуда родом его мама.

"Сколько помню свое детство, лето и немного зим проходили там. Я настолько был влюблен в этот город, что даже мечтал взрослым жить над Десной. Но, поскольку военный, очень долго в Чернигове не был", - говорил Залужный в одном из интервью.

Фото: facebook.com/vzaluznyj

Еще он любит Новоград-Волынский и Владимир-Волынский. Там он провел свою юность.

А еще Залужный любит Instagram - в одном из интервью он признался, что после напряженного рабочего дня заглядывает в соцсеть, чтобы перегрузить мозги. Любимый контент железного генерала - котики.

Из музыки генерал предпочитает диско 80-х и Раммштайн - зависит от настроения.

На столе у него несколько книг - Владимир Горбулин "Мой путь в зазеркалье" и поэтический сборник Богдана Головы "Особенный аист".

На пенсии Залужный хочет быть учителем - тихим и спокойным. Желательно - в отдаленной школе и водить детей в походы. Генерал просто обожает детей.

Залужного уважают и любят в Европе

В европейской прессе Валерия Залужного называют "железным генералом". Его считают командующим, который станет легендарной фигурой в истории Украины.

Он активно общается с западными партнерами в сфере обороны и при этом старается оставаться непубличным. В СМИ найти его интервью не так уж и легко - их немного.

"У нас нет права переложить эту войну на наших детей. Врага следует уничтожить здесь и сейчас, иначе он не остановится. И мы это можем сделать", - сказал Залужный.

Styler искренне поздравляет пана генерала, который своей честностью, мужеством и благородством прославляет государство. Побед вам! Спасибо за Украину!