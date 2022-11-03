Залужному взломали Instagram: что там появилось

Российские хакеры взломали страницу в Instagram Главнокомандующего ВСУ генерала Валерия Залужного. Они сменили аватарку, добавили фотографии и ставят опасные ссылки.
Как сейчас выглядит аккаунт Валерия Залужного и что об этом думают украинцы - читайте ниже.
Еще буквально два дня назад Главнокомандующий ВСУ публиковал на своей странице в Instagram фото и видео. А сегодня его страницу захватил хакер, который называет себя Джокером.
Скриншот
Хакер заявил о своем присутствии на странице очень "громко" - сменил аватарку генерала на российский триколор с Путиным на медведе.
И немного позже появилась картинка с подписью на украинском языке: "Так, я підтверджую, що Джокер ДНР проник до DELTA". Также появилась ссылка на телеграмм-канал Джокера - переходить по ней не рекомендуется.
Кстати, ранее мы писали о том, что Валерий Залужный любит Instagram и с удовольствием посещает эту социальную сеть.
А еще рассказывали о том, что Главнокомандующий ВСУ озвучил задачи военных на 2023 год.