Залужный озвучил задачу ВСУ на 2023 год

Война в Украине продолжается, но каждый следующий день приближает нас к победе над Россией. Для того, чтобы побороть агрессию РФ - одного освобождения Крыма недостаточно.

О том, что нужно для победы нашей страны, и какие цели ВСУ ставит на 2023 год, рассказал глава Генштаба Валерий Залужный в совместной с генерал-лейтенантом Михаилом Забродским колонке для Укринформа.

Что нужно для победы Украины

Для того чтобы Украина боролась с врагом нужны значительные материальные ресурсы и денежные затраты.

В 2023 году материальной основой украинского сопротивления должна оставаться значительная по объемам военно-техническая помощь стран-партнеров.

Вторым фактором является прямая угроза применения при определенных обстоятельствах ВС РФ тактического ядерного оружия.



Боевые действия на территории Украины уже продемонстрировали, насколько РФ пренебрегает вопросами мировой ядерной безопасности даже в войне с применением обычных средств. В частности, с июля 2022 года на территории Запорожской АЭС российские войска обустроили военную базу, разместив там тяжелое вооружение.

"На наш взгляд, именно с учетом столь сложной и неоднозначной комбинации факторов должны рассматриваться перспективы военной кампании 2023 года. Только их полный и комплексный учет позволит создать предпосылки для нанесения Украине поражения вооруженным силам страны-агрессора и прекращения разрушительной войны внутри Европы", - заявил главнокомандующий ВСУ.

Задачи ВСУ на 2023 год

Освобождение Крыма - не является единственным фактором для победы Украины в войне. Дело в том, что даже при условии освобождении полуострова от российских захватчиков остается опасность их перебазирования на другие территории и нового этапа противостояния.

"Ничто не может существенно помешать болезненному, но вполне реальному перебазированию Черноморского флота на военно-морскую базу Новороссийск на восточном побережье Черного моря, и военное присутствие агрессора в регионе будет сохранено вместе с угрозой ракетных ударов. Подобное можно предположить и для использования российской авиацией, например аэродромов Приморско-Ахтарск и Ейск", - сказано в статье.

Отмечается, что задача ВСУ на 2023 год - заставить почувствовать россиян на оккупированных территориях неудачи и все последствия этой войны.

С безнаказанностью граждан РФ нужно покончить.

"Все может кардинально измениться при соответствующем планировании и правильной работе со странами-партнерами Украины", - считает Залужный.

Также подчеркивается, что Запад должен продолжать поддерживать Украину тяжелым вооружением, чтобы переломить ход войны.