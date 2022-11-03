Залужному взламали Instagram: що там з'явилося
Російські хакери зламали сторінку в Instagram Головнокомандувача ЗСУ генерала Валерія Залужного. Вони змінили аватарку, додали фотографії та ставлять небезпечні посилання.
Як зараз виглядає обліковий запис Валерія Залужного і що про це думають українці - читайте нижче.
Ще буквально два дні тому Головнокомандувач ЗСУ публікував на своїй сторінці у Instagram фото та відео. А сьогодні його сторінку захопив хакер, котрий називає себе Джокером.
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Хакер заявив про свою присутність на сторінці дуже "голосно" - змінив аватарку генерала на російський триколор з Путіним на ведмеді та поставив картинку з підписом українською мовою: "Так, я підтверджую, що Джокер ДНР проник до DELTA". Також з'явилося посилання на телеграм-канал Джокера - переходити по ньому не рекомендується.
Власне, на цьому всі злочини Джокера і закінчилися. Українці швидко зрозуміли, що якийсь криворукий хакер дістався сторінки Залужного. Вони сміються та впевнені, що відповідь за таке порушення буде дуже жорсткою.
- Імеджин, ламанути інсту Головнокомандувача ворожих армії й, замість поширення дезінфи та створення паніки просто поміняти аву на путіна на ведмеді.
- У мережі вже жартують, що "хтось зламав генералу Instagram, а Валерій Федорович за це комусь зламає шию".
- Ой не заздрю я тому мамчиному хакеру, який це зробив... Скоро на одного трупіка буде більше
- Хтось був "Джокером днр", а стане "Вантажом 200". Нормальна еволюція.
- Та засуньте тобі того путіна в сраку, ру*ня. Зламати сторінку у соцмережі, яка заборонена у вашому мордорі – це просто пабєда... Дебіли.
- "Джокер днр" проник у тіло іншого російського військовослужбовця. Гугліть "Два російські військові у палатці"
До речі, раніше ми писали про те, що Валерій Залужний любить Instagram та із задоволенням відвідує цю соціальну мережу.
А ще розповідали про те, що Головнокомандувач ЗСУ озвучив завдання військових на 2023 рік.