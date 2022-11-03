Залужному взламали Instagram: що там з'явилося

Як зараз виглядає обліковий запис Валерія Залужного і що про це думають українці - читайте нижче.

Ще буквально два дні тому Головнокомандувач ЗСУ публікував на своїй сторінці у Instagram фото та відео. А сьогодні його сторінку захопив хакер, котрий називає себе Джокером.

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Хакер заявив про свою присутність на сторінці дуже "голосно" - змінив аватарку генерала на російський триколор з Путіним на ведмеді та поставив картинку з підписом українською мовою: "Так, я підтверджую, що Джокер ДНР проник до DELTA". Також з'явилося посилання на телеграм-канал Джокера - переходити по ньому не рекомендується.

Власне, на цьому всі злочини Джокера і закінчилися. Українці швидко зрозуміли, що якийсь криворукий хакер дістався сторінки Залужного. Вони сміються та впевнені, що відповідь за таке порушення буде дуже жорсткою.