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Залужному взломали Instagram: что там появилось

Новина українською →
Четверг 03 ноября 2022 17:02
Залужному взломали Instagram: что там появилось Валерию Залужному взломали Instagram (Коллаж РБК-Украина)
Автор: Анна Шиканова

Российские хакеры взломали страницу в Instagram Главнокомандующего ВСУ генерала Валерия Залужного. Они сменили аватарку, добавили фотографии и ставят опасные ссылки.

Как сейчас выглядит аккаунт Валерия Залужного и что об этом думают украинцы - читайте ниже.

Еще буквально два дня назад Главнокомандующий ВСУ публиковал на своей странице в Instagram фото и видео. А сегодня его страницу захватил хакер, который называет себя Джокером.

Залужному взломали Instagram: что там появилось

Скриншот

Хакер заявил о своем присутствии на странице очень "громко" - сменил аватарку генерала на российский триколор с Путиным на медведе.

И немного позже появилась картинка с подписью на украинском языке: "Так, я підтверджую, що Джокер ДНР проник до DELTA". Также появилась ссылка на телеграмм-канал Джокера - переходить по ней не рекомендуется.

Залужному взломали Instagram: что там появилосьСобственно, на этом все злодеяния Джокера и закончились. Украинцы быстро поняли, что какой-то криворукий хакер добрался до странички Залужного. Они смеются и уверены, что ответ за такое нарушение будет очень жестким.

  • Имеджин, ломануть инсту Главнокомандующего вражей армии и, вместо распространения дезинфы и создания паники просто поменять аву на путина на медведе.
  • В мережі вже жартують, що "хтось зламав генералу Instagram, а Валерій Федорович за це комусь зламає шию".
  • Ой не заздрю я тому мамкиному хакеру, який це зробив... Скоро на одного трупіка буде більше
  • Хтось був "Джокером днр", а стане "Грузом 200". Нормальна еволюція.
  • Та засуньте тобі того путіна в сраку, ру*ня. Взламати сторінку у соцмережі, яка заборонена у вашому мордорі - це просто пабєда... Дебіли.
  • "Джокер днр" проник в тіло іншого російського військовослужбовця. Гугліть "Два російських військових у палатці"

Кстати, ранее мы писали о том, что Валерий Залужный любит Instagram и с удовольствием посещает эту социальную сеть.

А еще рассказывали о том, что Главнокомандующий ВСУ озвучил задачи военных на 2023 год.

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Валерий Залужный хакеры