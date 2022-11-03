Залужному взломали Instagram: что там появилось

Как сейчас выглядит аккаунт Валерия Залужного и что об этом думают украинцы - читайте ниже.

Еще буквально два дня назад Главнокомандующий ВСУ публиковал на своей странице в Instagram фото и видео. А сегодня его страницу захватил хакер, который называет себя Джокером.

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Хакер заявил о своем присутствии на странице очень "громко" - сменил аватарку генерала на российский триколор с Путиным на медведе.

И немного позже появилась картинка с подписью на украинском языке: "Так, я підтверджую, що Джокер ДНР проник до DELTA". Также появилась ссылка на телеграмм-канал Джокера - переходить по ней не рекомендуется.

Собственно, на этом все злодеяния Джокера и закончились. Украинцы быстро поняли, что какой-то криворукий хакер добрался до странички Залужного. Они смеются и уверены, что ответ за такое нарушение будет очень жестким.