"В их глазах и душах ясность": Залужный показал лица героев, на которых держится Украина

Украина уже 79 сутки продолжает бороться с вторжением оккупантов на нашу землю. Атаку врага со смелостью отбивают украинские военные. В их глазах и душах - смелость и отвага.

Портреты наших защитников показал у себя на странице в Facebook главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.

"Портреты с нуля. Эти позиции приняли на себя все удары, кроме разве что ядерного. В глазах и душах – абсолютная ясность. Готовность ко всему. Ради нас. Ради Победы", - подписал он снимки. Автор фотографий - Арсен Федосенко. Эти воины защищают Украину от врага (фото: facebook.com/arsen.fedosenko) Отметим, что за 12 мая потери врага составили: личного состава - до 180;

танки - 6;

БМП - 6;

БТР - 2;

МТЛБ - 2;

САУ - 3;

РСЗО - 1;

минометные расчеты - 4;

АТТ - 3.