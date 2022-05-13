ru ua
Пт, 13 мая News Daily Lite Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

"В их глазах и душах ясность": Залужный показал лица героев, на которых держится Украина

Новина українською →
Пятница 13 мая 2022 08:44
"В их глазах и душах ясность": Залужный показал лица героев, на которых держится Украина Героев ВСУ показали на снимках (facebook.com/arsen.fedosenko)
Автор: Людмила Жукова

Украина уже 79 сутки продолжает бороться с вторжением оккупантов на нашу землю. Атаку врага со смелостью отбивают украинские военные. В их глазах и душах - смелость и отвага.

Портреты наших защитников показал у себя на странице в Facebook главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.

"Портреты с нуля. Эти позиции приняли на себя все удары, кроме разве что ядерного. В глазах и душах – абсолютная ясность. Готовность ко всему. Ради нас. Ради Победы", - подписал он снимки.

Автор фотографий - Арсен Федосенко.

&quot;В их глазах и душах ясность&quot;: Залужный показал лица героев, на которых держится Украина&quot;В их глазах и душах ясность&quot;: Залужный показал лица героев, на которых держится Украина&quot;В их глазах и душах ясность&quot;: Залужный показал лица героев, на которых держится Украина&quot;В их глазах и душах ясность&quot;: Залужный показал лица героев, на которых держится Украина&quot;В их глазах и душах ясность&quot;: Залужный показал лица героев, на которых держится Украина&quot;В их глазах и душах ясность&quot;: Залужный показал лица героев, на которых держится Украина&quot;В их глазах и душах ясность&quot;: Залужный показал лица героев, на которых держится Украина&quot;В их глазах и душах ясность&quot;: Залужный показал лица героев, на которых держится Украина&quot;В их глазах и душах ясность&quot;: Залужный показал лица героев, на которых держится Украина&quot;В их глазах и душах ясность&quot;: Залужный показал лица героев, на которых держится Украина&quot;В их глазах и душах ясность&quot;: Залужный показал лица героев, на которых держится Украина&quot;В их глазах и душах ясность&quot;: Залужный показал лица героев, на которых держится Украина&quot;В их глазах и душах ясность&quot;: Залужный показал лица героев, на которых держится Украина&quot;В их глазах и душах ясность&quot;: Залужный показал лица героев, на которых держится Украина&quot;В их глазах и душах ясность&quot;: Залужный показал лица героев, на которых держится Украина&quot;В их глазах и душах ясность&quot;: Залужный показал лица героев, на которых держится Украина&quot;В их глазах и душах ясность&quot;: Залужный показал лица героев, на которых держится Украина&quot;В их глазах и душах ясность&quot;: Залужный показал лица героев, на которых держится Украина&quot;В их глазах и душах ясность&quot;: Залужный показал лица героев, на которых держится Украина&quot;В их глазах и душах ясность&quot;: Залужный показал лица героев, на которых держится Украина&quot;В их глазах и душах ясность&quot;: Залужный показал лица героев, на которых держится УкраинаЭти воины защищают Украину от врага (фото: facebook.com/arsen.fedosenko)

Отметим, что за 12 мая потери врага составили:

  • личного состава - до 180;
  • танки - 6;
  • БМП - 6;
  • БТР - 2;
  • МТЛБ - 2;
  • САУ - 3;
  • РСЗО - 1;
  • минометные расчеты - 4;
  • АТТ - 3.

Ранее сообщалось, что военные ВСУ на востоке Украины за прошлые сутки уничтожили 180 российских оккупантов и их технику.

Также мы писали, что бойцы полка "Азов" показали видео, как выбивают врага с позиций на заводе "Азовсталь" в Мариуполе.

Читайте РБК-Украина в Google News
Вооруженные силы Украины
LITE
"Мне негде жить": Ирина Билык расплакалась, говоря про Киркорова (видео)
"Мне негде жить": Ирина Билык расплакалась, говоря про Киркорова (видео)