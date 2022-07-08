У Залужного день народження. Цікаві факти про генерала ЗСУ, які вас вразять

Ім'я Головнокомандувача ЗСУ, генерала Валерія Залужного знає зараз кожен українець. Буквально за кілька місяців Залужний отримав мільйони фанатів і подяку жителів нашої країни. А сьогодні Валерій Залужний відзначає 49 день народження.

Які цікаві факти з біографії Головнокомандувача ЗСУ вас точно здивують - читайте в матеріалі нижче.

Залужний отримав повністю українську освіту і любить вчитися

Валерій Залужний - потомствений військовий. Його батьки військовослужбовці й про кар'єру військового він мріяв з дитинства. Він народився в гарнізоні, де провів всі свої дитячі роки.

В Україні багато військових, які здобували освіту ще при СРСР, але Залужний - абсолютно новий тип військового начальника, через те, що освіту він отримав у ВНЗ України.

У 1997 році він з відзнакою закінчив факультет вищого командного училища в Одесі.

У 2007 році - отримав другу освіту в Національній академії оборони. За вивчення застосування механізованих танкових об'єднань отримав золоту медаль.

У 2014 році - закінчив з відзнакою національний університет оборони України імені Івана Черняховського. Був нагороджений перехідним мечем королеви Великобританії - як найкращий випускник.

У 2020 році Залужний отримав ще один диплом - в Острозькій академії. Він став магістром міжнародних відносин.

Фото: facebook com vzaluznyj

У Головнокомандувача цікава військова кар'єра

Після закінчення училища в Одесі, Залужний у 2007 році був призначений начальником штабу і першим заступником 24-ої окремої механізованої бригади в Яворові Львівської області. Там він провів більш як два роки.

У 2009 році він був призначений командиром 51-ої механізованої бригади. Командував він нею до 2012 року.

У 2014 році - був призначений заступником командира сектора "з" в Донецькій області.

Потім став першим заступником і начальником штабу командувача військами Оперативного командування "Захід".

У 2019 році - командувач Оперативного командування "Південь".

У 2021 році призначений головнокомандувачем ЗСУ.

Сам Валерій Залужний не вважає свою кар'єру чимось особливим і вважає, що просувався по службі як звичайний військовий. Кожне призначення приймав з радістю та освоював посади.

В одному з інтерв'ю він зізнався, що через завантаженість ніколи не думав, що стане генералом і дійде до найвищих щаблів.

Фото: facebook com vzaluznyj

З 2014 року Валерій Залужний на фронті. Він керував майже всіма створюваними там військовими угрупованнями та дійшов до начальника штабу ОС. Зізнається, що найцінніші спогади - про солдатів, які були поруч з ним.

З багатьма він постійно листується і передзвонюється. Намагається допомогти розв'язувати проблеми - як військові, так і побутові.

У Валерія Залужного є нагороди - Хрест бойових заслуг і орден Богдана Хмельницького.

Для генерала Залужного найбільша цінність - людське життя

Головнокомандувача Валерія Залужного люблять військові. Про нього розповідають охоче і з захопленням. А все тому, що генерал відрізняється своїм підходом і сильно не схожий на радянських військових.

Він використовує свої тактики, які дозволяють українським військовим протистояти ворогу, який перевищує за кількістю техніки та особового складу.

Уважно стежить за ситуацією і виводить бійців, якщо є загроза оточення. Військові кажуть, що для Залужного найбільша цінність - це людське життя.

"Зміни повинні відбутися, перш за все, у світогляді та ставленні до людей. Я б хотів, щоб ви повернулися обличчям до людей, до своїх підлеглих", - сказав Залужний після призначення на пост головнокомандувача.

Фото: facebook com vzaluznyj

Українські бійці називають Залужного найвідкритішим генералом, який розуміє проблеми особового складу - від рядового солдата до офіцерів.

Генерал підтримує оновлення особового складу молоддю і намагається відійти повністю від усіх радянських практик.

Його мета - реформувати ЗСУ відповідно до принципів і стандартів НАТО. І він активно впроваджує ці принципи в роботу.

На честь Залужного називають вулиці

У місті Покров Дніпропетровської області вулицю Горького перейменували на вулицю Валерія Залужного.

Ще одна вулиця Залужного з'явилася в селищі Стара Синява Хмельницької області.

Залужний любить подорожі та Instagram

В особистому житті Валерій Залужний абсолютно щасливий - він давно одружений на Олені, співробітниці банку. І разом вони виховують двох дочок.

Старша дочка пішла по стопах батька - вона військова і служить в Київському гарнізоні. Молодша навчається в Одесі на лікаря.

У мирному житті Залужний із задоволенням змінює військову форму на спортивну, а автомат на фотоапарат і відправляється з дружиною в подорож. Він з юності захоплюється внутрішнім туризмом, любить пішки досліджувати міста. Його улюблене місто-Чернігів, звідти родом його мама.

"Скільки пам'ятаю своє дитинство, літо і трохи зим проходили там. Я настільки був закоханий у це місто, що навіть мріяв дорослим жити над Десною. Але, оскільки військовий, дуже довго в Чернігові не був", - говорив Залужний в одному з інтерв'ю.

Фото: facebook.com/vzaluznyj

Ще він любить Новоград-Волинський і Володимир-Волинський. Там він провів свою юність.

А ще Залужний любить Instagram - в одному з інтерв'ю він зізнався, що після напруженого робочого дня заглядає в соцмережу, щоб перевантажити мізки. Улюблений контент залізного генерала - котики.

З музики генерал любить диско 80-х і Рамштайн - залежить від настрою.

На столі у нього кілька книг - Володимир Горбулін "Мій шлях у задзеркаллі" і поетична збірка Богдана голови "Особливий лелека".

На пенсії Залужний хоче бути вчителем - тихим і спокійним. Бажано - у віддаленій школі та водити дітей в походи. Генерал просто обожнює дітей.

Залужного поважають і люблять в Європі

У європейській пресі Валерія Залужного називають "залізним генералом". Його вважають командувачем, який стане легендарною фігурою в історії України.

Він активно спілкується із західними партнерами у сфері оборони й при цьому намагається залишатися непублічним. У ЗМІ знайти його інтерв'ю не так вже й легко - їх небагато.

"У нас немає права перекласти цю війну на наших дітей. Ворога слід знищити тут і зараз, інакше він не зупиниться. І ми це можемо зробити", - сказав Залужний.

Styler щиро вітає пана генерала, який своєю чесністю, мужністю і благородством прославляє державу. Перемог вам! Дякую за Україну!