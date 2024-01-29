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Залужний звернувся до воїнів і цивільних українців: що сказав генерал

Фото: Валерій Залужний зверувся до українців (facebook.com/vzaluzhnyi)
Автор: Людмила Жукова

Валерій Залужний звернувся до українців в День пам'яті Героїв Крут 29 січня. Головнокомандуючий ЗСУ подякував кожному, хто "зараз боронить державу, її незалежність і майбутнє".

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на допис у Facebook генерала.

Що написав Валерій Залужний

Генерал нагадав, що 29 січня 1918 року армія УНР виконала своє бойове завдання на полі під Крутами - зупинила російських окупантів, які рвалися до Києва.

"Минуло 106 років, і нині українські воїни знову дають бій російським загарбникам на всій лінії фронту та щохвилини доводять - Україна була, є і буде вільною і незалежною", - впевнений Залужний.

"Шануємо пам’ять українців, які віддали своє життя у бою під Крутами, який став символом героїзму та самопожертви молодого покоління в боротьбі з агресором", - закликав головнокомандуючий ЗСУ.

День пам'яті Героїв Крут відзначається 29 січня (facebook.com/CinCAFU/)

Для довідки

29 січня в Україні відзначають пам'ять героїв Крут - українських студентів, які ціною власного життя зупинили більшовицький наступ на Київ у 1918 році.  Це пам'ятна дата боротьби за незалежність України.

Подвиг Героїв Крут став частиною української історичної пам'яті та важливою складовою в національно-патріотичному вихованні молоді.

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Валерій Залужний