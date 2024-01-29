RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Залужный обратился к воинам и гражданским украинцам: что сказал генерал

Фото: Валерий Залужный обратился к украинцам (facebook.com/vzaluzhnyi)
Автор: Людмила Жукова

Валерий Залужный обратился к украинцам в День памяти Героев Крут 29 января. Главнокомандующий ВСУ поблагодарил каждого, кто "сейчас защищает государство, его независимость и будущее".

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на пост в Facebook генерала.

Что написал Валерий Залужный

Генерал напомнил, что 29 января 1918 года армия УНР выполнила свою боевую задачу на поле под Крутами - остановила рвавшихся в Киев российских оккупантов.

"Прошло 106 лет, и сейчас украинские воины снова дают бой российским захватчикам на всей линии фронта и поминутно доказывают - Украина была, есть и будет свободной и независимой", - уверен Залужный.

"Чтим память украинцев, отдавших свою жизнь в бою под Крутами, который стал символом героизма и самопожертвования молодого поколения в борьбе с агрессором", - призвал главнокомандующий ВСУ.

День памяти Героев Крут отмечается 29 января (facebook.com/CinCAFU/)

Для справки

29 января в Украине отмечают память героев Крут - украинских студентов, ценой собственной жизни остановивших большевистское наступление на Киев в 1918 году. Это памятная дата борьбы за независимость Украины.

Подвиг Героев Крут стал частью украинской исторической памяти и важной составляющей национально-патриотического воспитания молодежи.

Напомним, что Залужный обратился к воинам с сильным заявлением, от которого муравьи по телу.

Читайте также, как ВСУ поздравили украинцев с Днем Соборности.

Читайте РБК-Украина в Google News
Валерий Залужный