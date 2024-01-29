Залужный обратился к воинам и гражданским украинцам: что сказал генерал

Что написал Валерий Залужный

Генерал напомнил, что 29 января 1918 года армия УНР выполнила свою боевую задачу на поле под Крутами - остановила рвавшихся в Киев российских оккупантов.

"Прошло 106 лет, и сейчас украинские воины снова дают бой российским захватчикам на всей линии фронта и поминутно доказывают - Украина была, есть и будет свободной и независимой", - уверен Залужный.

"Чтим память украинцев, отдавших свою жизнь в бою под Крутами, который стал символом героизма и самопожертвования молодого поколения в борьбе с агрессором", - призвал главнокомандующий ВСУ.

День памяти Героев Крут отмечается 29 января (facebook.com/CinCAFU/)

Для справки

29 января в Украине отмечают память героев Крут - украинских студентов, ценой собственной жизни остановивших большевистское наступление на Киев в 1918 году. Это памятная дата борьбы за независимость Украины.

Подвиг Героев Крут стал частью украинской исторической памяти и важной составляющей национально-патриотического воспитания молодежи.