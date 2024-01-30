Залужний після "тривожних новин" в соцмережах відповів знаковим фото: українці в захваті

Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний після "скандальних" новин в мережі нібито про його відставку, відреагував свіжою фотографією.
Як повідомляє РБК-Україна (проект Styler), світлина з'явилася на Facebook-сторінці генерала.
В кадрі можна побачити Валерій Залужного та начальника Генерального штаба ЗСУ Сергій Шапталу.
На світлині Головнокомандуючий ЗСУ, як на більшості світлин серйозний, а ось Сергій Шаптала - трішки посміхається.
Підпису до фотографії немає, але українці відреагували на кадр повною підтримкою пана генерала та словами подяки та поваги.
Залужний показав фото з Сергієм Шапталою (facebook.com/vzaluzhnyi)
Так, 29 січня в ЗМІ з'явилася непідтверджена та неперевірена інформація, нібито про відставку Валерій Залужного. Мережа вибухнула гнівними коментарями та дописами у підтримку генерала.
Журналіст Юрій Бутусов стверджував, що Володимир Зеленський вже підписав відповідний наказ, але тривають консультації з іноземними партнерами.
Зазначимо, що на сайті Офісу президента немає указу про звільнення Головнокомандуючого ЗСУ. Сам Зеленський у своєму зверненні до українців 29 січня жодного слова не сказав про Залужного.
Нагадаємо, що Залужний звернувся до воїнів з сильною заявою, від якої мурашки по тілу.
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