Залужный после "тревожных новостей" в соцсетях ответил знаковым фото: украинцы в восторге

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный после "скандальных" новостей в сети якобы о его отставке, отреагировал свежей фотографией.
Как сообщает РБК-Украина (проект Styler), фотография появилась на Facebook-странице генерала.
В кадре можно увидеть Валерия Залужного и начальника Генерального штаба ВСУ Сергея Шапталу.
На фотографии Главнокомандующий ВСУ, как на большинстве фотографий серьезный, а вот Сергей Шаптала - немного улыбается.
Подписи к фотографии нет, но украинцы отреагировали на кадр полной поддержкой генерала и словами благодарности и уважения.
Залужный показал фото с Сергеем Шапталой (facebook.com/vzaluzhnyi)
Так, 29 января в СМИ появилась неподтвержденная и непроверенная информация, якобы об отставке Валерия Залужного. Сеть взорвалась гневными комментариями и постами в поддержку генерала.
Журналист Юрий Бутусов утверждал, что Владимир Зеленский уже подписал соответствующий приказ, но продолжаются консультации с иностранными партнерами.
Отметим, что на сайте Офиса президента нет указа об увольнении Главнокомандующего ВСУ. Сам Зеленский в своем обращении к украинцам 29 января ни слова не сказал о Залужном.
Напомним, что Залужный обратился к воинам с сильным заявлением, от которого мурашки по телу.
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