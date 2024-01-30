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Залужный после "тревожных новостей" в соцсетях ответил знаковым фото: украинцы в восторге

Фото: Валерий Залужный показал знаковое фото (facebook.com/vzaluzhnyi)
Автор: Людмила Жукова

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный после "скандальных" новостей в сети якобы о его отставке, отреагировал свежей фотографией.

Как сообщает РБК-Украина (проект Styler), фотография появилась на Facebook-странице генерала.

Какую фотографию показал Залужный

В кадре можно увидеть Валерия Залужного и начальника Генерального штаба ВСУ Сергея Шапталу.

На фотографии Главнокомандующий ВСУ, как на большинстве фотографий серьезный, а вот Сергей Шаптала - немного улыбается.

Подписи к фотографии нет, но украинцы отреагировали на кадр полной поддержкой генерала и словами благодарности и уважения.

Залужный показал фото с Сергеем Шапталой (facebook.com/vzaluzhnyi)

  • Як приємно Вас побачити з Сергієм Шапталою.
  • Ми з вами! Разом до перемоги!
  • Лише разом і лише до нашої Перемоги!!! Дякую за Україну!
  • Дякую! Будьте з нами! Люблю, поважаю і пишаюсь безмежно.
  • Безмежна вдячність і довіра! Віримо в вас, віримо вам, віримо в ЗСУ.
  • Пишаємось!
  • Я за цю добу переконалася в тому, що те, що Ви Головнокомандувач ЗСУ є потужнішою мотивацією для наших Захисників. Телефон був червоний від кількості дзвінків з фронту в Вашу підтримку. 

Что произошло в соцсетях 29 января

Так, 29 января в СМИ появилась неподтвержденная и непроверенная информация, якобы об отставке Валерия Залужного. Сеть взорвалась гневными комментариями и постами в поддержку генерала.

Журналист Юрий Бутусов утверждал, что Владимир Зеленский уже подписал соответствующий приказ, но продолжаются консультации с иностранными партнерами.

Отметим, что на сайте Офиса президента нет указа об увольнении Главнокомандующего ВСУ. Сам Зеленский в своем обращении к украинцам 29 января ни слова не сказал о Залужном.

Напомним, что Залужный обратился к воинам с сильным заявлением, от которого мурашки по телу.

Читайте также, как ВСУ поздравили украинцев с Днем Соборности.

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Валерий Залужный