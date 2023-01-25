Залужний отримав у спадок 1 млн доларів і віддав їх на ЗСУ

Що відомо про спадщину

За даними Крамера, генерал ЗСУ Валерій Залужний отримав спадщину у розмірі 1 млн доларів. Про спадщину повідомила родина американця українського походження Григорія Степанця.

В управлінні зв'язків із громадськістю ЗСУ у відповідь на запит для видання УП підтвердили, що Залужний отримав спадок і повідомили, що 5 січня гроші генерал переказав на спецрахунок Нацбанку України для збору коштів на потреби армії.

"Я все своє життя віддав Збройним Силам. І не мав жодного сумніву, що повинен робити зі спадком. Остання воля пана Григорія, очевидно, полягала в тому, щоб підтримати в моїй особі українське військо. Вдячний всім, хто допомагає Збройним Силам України. І вдячний своїй родині за розуміння", - так прокоментував своє рішення Валерій Залужний.

Хто такий Григорій Степанець

Григорій Степанець народився 1938 року у Вінниці, і його батько воював у Другій світовій війні та загинув у жовтні 1941 року. Григорія разом із матір'ю евакуювали на Урал, де вони голодували. Після війни повернулися до Вінниці, де також не було їжі. Вижили завдяки родичу, який ділився з ними військовим пайком.

Степанець закінчив школу та вступив до Московського державного університету ім. Ломоносова. Здобув ступінь магістра з математики, ступінь магістра з хімії та ступінь кандидата наук з фізичної хімії. Володів кількома мовами - російською, німецькою, італійською та англійською.

Працював у науково-дослідному інституті у Москві та був звільнений за те, що підписав листа на підтримку дисидентів. Зазнавав переслідувань КДБ - йому не давали працювати та не випускали із країни.

Після приходу до влади Горбачова отримав дозвіл на виїзд з Радянського Союзу. У 1989 році поїхав до США і почав працювати в Microsoft розробником програмного забезпечення. Оселився у місті Редмонд, штат Вашингтон.