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Залужний вперше зустрівся з генералом США Міллі: обговорили потреби ЗСУ

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Вівторок 17 січня 2023 18:20
Залужний вперше зустрівся з генералом США Міллі: обговорили потреби ЗСУ Фото: Валерій Залужний, головнокомандувач ЗСУ (facebook.com/vzaluznyj)
Автор: Іван Носальський

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний провів зустріч з головою об'єднаного комітету начальників штабів США генералом Марком Міллі. Однією з тем обговорень стали оборонні потреби України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Залужного в Telegram.

Він зазначив, що перша зустріч із Міллі відбулася сьогодні, 17 січня, у Польщі.

"Подякував генералу Міллі за непохитну підтримку та допомогу, надану Сполученими Штатами та союзниками України. Окреслив нагальні потреби Збройних сил України, задоволення яких прискорить нашу перемогу", - написав Залужний за підсумками зустрічі.

Нагадаємо, попередня розмова між Залужним та Міллі відбулася 3 січня. Тоді головнокомандувач ЗСУ назвав найскладніші напрями на фронті.

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