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Залужный получил в наследство 1 млн долларов и отдал их на ВСУ

Валерий Залужный (фото: facebook com vzaluznyj)
Автор: Анна Шиканова

Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Валерий Залужный получил наследство в размере 1 млн долларов от американца украинского происхождения Григория Степанца. Эти деньги Залужный пожертвовал на нужды ВСУ.

О наследстве сообщил руководитель бюро The New York Times Эндрю Крамер.

Что известно о наследстве

По данным Крамера, генерал ВСУ Валерий Залужный получил наследство в размере 1 млн долларов. О наследстве сообщила семья американца украинского происхождения Григория Степанца.

В управлении связей с общественностью ВСУ в ответ на запрос для издания УП подтвердили, что Залужный получил наследство и сообщили, что 5 января деньги генерал перевел на спецсчет Нацбанка Украины для сбора средств на потребности армии.

"Я всю свою жизнь отдал Вооруженным Силам. И у меня не было никаких сомнений, что я должен делать с наследством. Последняя воля господина Григория, очевидно, была в том, чтобы поддержать в моем лице украинское войско. Благодарен всем, кто помогает Вооруженным Силам Украины. И благодарен своей семье за понимание", - так прокомментировал свое решений Валерий Залужный.

Кто такой Григорий Степанец

Григорий Степанец родился в 1938 году в Виннице, и его отец воевал во Второй мировой войне и погиб в октябре 1941 года. Григорий вместе с матерью был эвакуирован на Урал, где они голодали. После войны вернулись в Винницу, где также не было еды. Выжили благодаря родственнику, который делился с ними военным пайком.

Степанец окончил школу и поступил в Московский государственный университет им. Ломоносова. Получил степень магистра по математике, степень магистра по химии и степень кандидата наук по физической химии. Владел несколькими языками - русским, немецким, итальянским и английским.

Работал в научно-исследовательском институте в Москве и был уволен за то, что подписал письмо в поддержку диссидентов. Подвергался преследованиям КГБ - ему не давали работать и не выпускали из страны.

После прихода к власти Горбачева, получил разрешение на выезд из Советского Союза. В 1989 году уехал в США и начал работать в Microsoft разработчиком программного обеспечения. Поселился в городе Редмонд, штат Вашингтон.

Кстати, ранее мы писали о том, что Камалия похвасталась подарком от Залужного.

А еще рассказывали о том, что Залужный впервые встретился с генералом США Милли.

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