Залізо в організмі: які продукти повинні усі їсти для запобігання анемії

В яких продуктах є залізо

Залізо - мінерал, значення якого для людського організму важко переоцінити. Воно є основним компонентом гемоглобіну - особливого білка у складі червоних кров'яних тілець - еритроцитів.

Гемова форма міститься у червоному м'ясі, субпродуктах, в тому числі в печінці, язиці, серці, птиці та молюсках.

Негемова форма: горіхи, бобові, гречка, чорнослив, курага і зелень.

За словами дієтолога, гемова форма засвоюється набагато краще. При вживанні продуктів тваринного походження, організм засвоїть близько 20-30% заліза, а ось, наприклад, зі шпинату засвоїться лише 1,7% заліза.

Що блокує засвоєння заліза

До продуктів, які блокують засвоєння заліза відноситься:

﻿﻿кава

﻿﻿чорний і зелений чай

молоко

яйця

﻿﻿шоколад

﻿﻿злакові

﻿﻿горіхи (через вміст фітинової кислоти. Тому перед їх вживанням рекомендовано попередньо замочити горіхи у воді)

Покращують засвоєння заліза:

﻿﻿вітамін С, на який багаті цитрусові

болгарський перець, томати, полуниця

броколі, зелень

﻿﻿бета-каротин (абрикоси, персики, морква, гарбуз, зелена цибуля, шпинат, листя салату)

перець

﻿﻿фолієва і органічні кислоти, деякі амінокислоти (цистеін, метіонін)

До того ж на рівень заліза можуть впливати такі захворювання:

﻿﻿захворювання шлунково-кишкового тракту

﻿﻿прийом деяких препаратів: кальцію, цинку, антацидів, інгібіторів протонової помпи, препаратів тетрациклінового ряду

﻿﻿підвищена потреба організму в залізі (вагітність, лактація, дитячий вік)

﻿﻿крововтрати

﻿﻿глистяні інвазії

﻿﻿хронічні захворювання

﻿﻿ожиріння

Важливо, якщо причиною нестачі заліза є захворювання, тоді потрібно звернутися до лікаря.

Продукти із залізом особливо необхідні донорам крові, спортсменам, жінкам репродуктивного віку, вагітним і жінкам, що годують. Шанувальники веганського та вегетаріанського харчування, зважаючи на відсутність у раціоні тваринної їжі, повинні вживати овочі та зернові, багаті на залізо, або доповнювати раціон відповідними дієтичними добавками.

Важливо, що через брак заліза або його погане засвоєння, до прикладу, при недостатній шлунковій секреції чи хворобах кишківника, може розвинутися анемія.

Близько 40-60% випадків анемії викликані через дефіцит заліза в раціоні.