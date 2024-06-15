5 важливих для здоров'я добавок, які треба приймати влітку

У більшості випадків ваше тіло може отримати всі необхідні йому вітаміни та поживні речовини за допомогою багатого та різноманітного харчування, що базується на цільних продуктах. Однак, якщо у вас низький рівень того чи іншого вітаміну, може бути корисним вибірково приймати добавки у формі таблеток або порошків.

Які вітаміни треба вживати влітку - читайте в матеріалі РБК-Україна (проект Styler).

Що треба знати про добавки?

Найкращий спосіб дізнатися, чи варто вам приймати добавку чи ні, - це попросити лікаря зробити аналіз крові, щоб виявити недостачу, але експерти кажуть, що можуть бути й інші головні сигнали про те, що настав час покращити режим.

Наприклад, оскільки літо приносить надмірну спеку та шкідливе ультрафіолетове випромінювання, ви можете припустити, що ваша шкіра, очі та волосся потребуватимуть додаткової любові, як і здоров’я вашого кишечника, імунна система тощо.

Дізнайтеся, про 5 найкращих добавок, які лікарі рекомендують приймати влітку.

Які добавки треба приймати влітку?

Вітамін С

У літні місяці особливо важливо захищати шкіру від впливу сонячних променів.

Доктор медичних наук, медичний рецензент NCOA та чотириразовий сертифікований лікар ABIM Радж Дасгупта стверджує, що вітамін С може допомогти вам у цьому.

"Вітамін С обмежує шкоду, спричинену впливом ультрафіолетового (УФ) світла", - зазначив він.

Хоча вітамін С не є "сонцезахисним кремом", оскільки він не поглинає світло в спектрі UVA або UVB, антиоксидантна активність вітаміну C допомагає захистити від пошкоджень, викликаних УФ-випромінюванням, спричинених вільними радикалами.

До речі, не забувайте використовувати сонцезахисний крем із високим SPF і наносити його кожні дві години.

Вітамін С підтримує імунну систему, що може стати в нагоді, особливо якщо ви плануєте літню подорож.

Вітамін Е

Це антиоксидант із протизапальними властивостями, який також корисний для вашої шкіри під час спекотного сонця. Лікар рекомендує приймати його як добавку, так і наносити на шкіру.

Вітамін Е, застосований місцево, може додати додатковий рівень захисту вашій шкірі та заспокоїти рани після сонячних опіків, залишаючи вашу шкіру живленою та відновленою.

Ви повинні отримувати достатню кількість вітаміну Е з їжею, але добавки також є варіантом - деякі дослідження показують, що внутрішні антиоксиданти можуть допомогти захистити нас від зовнішніх загроз, таких як сонячні промені.

Омега-3

Жирні кислоти мають широкий спектр переваг для здоров’я, включаючи покращення здоров’я вашого мозку, серця та очей. Хоча щоденний прийом харчової добавки з риб’ячим жиром може бути корисним цілий рік, він особливо корисний для вашої шкіри під час сильної спеки влітку.

Жирні кислоти є основними поживними речовинами, які містяться в певних продуктах харчування. Вони можуть регулювати вироблення жиру в шкірі, покращувати збалансоване зволоження, пригнічувати висипання та мінімізувати ознаки старіння. Омега-3 також можуть допомогти пом’якшити грубу, суху шкіру та знеболити.

Астаксантин (АСТ)

Ця добавка є антиоксидантом, який може захистити клітини від пошкодження та покращити імунну систему. Відповідно до дослідження 2020 року, опублікованого в журналі Biomedicines, AST може надавати широкий спектр високопотужних фармакологічних ефектів.

"Сюди входить захист від пошкодження клітин, спричинених ультрафіолетовим випромінюванням, і хронічних запальних захворювань, сприяння імуномодулюючій діяльності, полегшення метаболічних синдромів, кардіопротекторний ефект, антидіабетична активність, інгібування пошкодження нейронів, вплив на старіння шкіри та протипухлинну дію, а також придушення перекисного окислення клітинної мембрани", - підкреслюють автори дослідження.

Астаксантин, який можна використовувати місцево або перорально як дієтичну добавку, має кілька переваг для шкіри. Він може діяти як внутрішній сонцезахисний крем, надаючи вашій шкірі додатковий захист від пошкоджень, викликаних сонцем, і зберігаючи її еластичність і молодість.

Крім того, дослідники додають, що AST покращує здоров’я шкіри, пригнічуючи запалення, знижуючи окислювальний стрес і запобігаючи фотостарінню під впливом сонця. В результаті ви отримаєте покращений вигляд шкіри на обличчі, підвищену еластичність, та менше видимих ​​ознак пошкодження сонцем.

Пробіотики

Здоров’я кишечника важливе в будь-яку пору року, але гарною ідеєю буде забезпечити його додатковий захист щоразу, коли ваше харчування змінюється.

Протягом літа люди частіше подорожують і частіше змінюють режим їжі, що може порушити здоров’я кишечника. Пробіотики можуть допомогти підтримувати здорову травну систему, збалансовуючи кишкові бактерії, які необхідні для загального здоров’я, імунної функції та загального здоров’я.