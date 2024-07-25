Железо в организме: какие продукты должны все есть для предотвращения анемии

В каких продуктах есть железо

Железо - минерал, значение которого для человеческого организма трудно переоценить. Оно является основным компонентом гемоглобина - особого белка в составе красных кровяных телец - эритроцитов.

Гемовая форма содержится в красном мясе, субпродуктах, в том числе в печени, языке, сердце, птице и моллюсках.

Негемовая форма: орехи, бобовые, гречиха, чернослив, курага и зелень.

По словам диетолога, гемовая форма усваивается гораздо лучше. При употреблении продуктов животного происхождения организм усвоит около 20-30% железа, а вот, например, из шпината усвоится только 1,7% железа.

Что блокирует усвоение железа

К продуктам, блокирующим усвоение железа относится:

﻿﻿кофе

﻿﻿черный и зеленый чай

молоко

яйца

﻿﻿шоколад

﻿﻿злаковые

﻿﻿орехи (из-за содержания фитиновой кислоты. Поэтому перед их употреблением рекомендуется предварительно замочить орехи в воде)

Улучшают усвоение железа:

﻿﻿витамин С, которым богаты цитрусовые

болгарский перец, томаты, клубника

брокколи, зелень

﻿﻿бета-каротин (абрикосы, персики, морковь, тыква, зеленый лук, шпинат, листья салата)

перец

﻿﻿фолиевая и органические кислоты, некоторые аминокислоты (цистеин, метионин)

К тому же на уровень железа могут влиять следующие заболевания:

﻿﻿заболевание желудочно-кишечного тракта

﻿﻿прием некоторых препаратов: кальция, цинка, антацидов, ингибиторов протоновой помпы, препаратов тетрациклинового ряда

﻿﻿повышенная потребность организма в железе (беременность, лактация, детский возраст)

﻿﻿кровепотери

﻿﻿глистные инвазии

﻿﻿хронические заболевания

﻿﻿ожирение

Важно, если причиной недостатка железа является заболевание, тогда следует обратиться к врачу.

Продукты с железом особенно необходимы донорам крови, спортсменам, женщинам репродуктивного возраста, беременным и кормящим женщинам. Почитатели веганского и вегетарианского питания, учитывая отсутствие в рационе животной пищи, должны употреблять овощи и зерновые, богатые железом, или дополнять рацион соответствующими диетическими добавками.

Важно, что за неимением железа или его плохого усвоения, к примеру, при недостаточной желудочной секреции или болезнях кишечника, может развиться анемия.

Около 40-60% случаев анемии вызваны из-за дефицита железа в рационе.