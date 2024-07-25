RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Железо в организме: какие продукты должны все есть для предотвращения анемии

В каких продуктах много железа (фото: Freepik)
Автор: Татьяна Самарук

Многие знают о том, что для здоровья, а особенно для крови, нужно железо. Оно выполняет важные функции в жизни и следует знать, как поддерживать его уровень в организме.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram-страницу диетолога Натальи Самойленко.

В каких продуктах есть железо

Железо - минерал, значение которого для человеческого организма трудно переоценить. Оно является основным компонентом гемоглобина - особого белка в составе красных кровяных телец - эритроцитов.

Гемовая форма содержится в красном мясе, субпродуктах, в том числе в печени, языке, сердце, птице и моллюсках.

Негемовая форма: орехи, бобовые, гречиха, чернослив, курага и зелень.

По словам диетолога, гемовая форма усваивается гораздо лучше. При употреблении продуктов животного происхождения организм усвоит около 20-30% железа, а вот, например, из шпината усвоится только 1,7% железа.

Что блокирует усвоение железа

К продуктам, блокирующим усвоение железа относится:

  • ﻿﻿кофе
  • ﻿﻿черный и зеленый чай
  • молоко
  • яйца
  • ﻿﻿шоколад
  • ﻿﻿злаковые
  • ﻿﻿орехи (из-за содержания фитиновой кислоты. Поэтому перед их употреблением рекомендуется предварительно замочить орехи в воде)

Улучшают усвоение железа:

  • ﻿﻿витамин С, которым богаты цитрусовые
  • болгарский перец, томаты, клубника
  • брокколи, зелень
  • ﻿﻿бета-каротин (абрикосы, персики, морковь, тыква, зеленый лук, шпинат, листья салата)
  • перец
  • ﻿﻿фолиевая и органические кислоты, некоторые аминокислоты (цистеин, метионин)

К тому же на уровень железа могут влиять следующие заболевания:

  • ﻿﻿заболевание желудочно-кишечного тракта
  • ﻿﻿прием некоторых препаратов: кальция, цинка, антацидов, ингибиторов протоновой помпы, препаратов тетрациклинового ряда
  • ﻿﻿повышенная потребность организма в железе (беременность, лактация, детский возраст)
  • ﻿﻿кровепотери
  • ﻿﻿глистные инвазии
  • ﻿﻿хронические заболевания
  • ﻿﻿ожирение

Важно, если причиной недостатка железа является заболевание, тогда следует обратиться к врачу.

Продукты с железом особенно необходимы донорам крови, спортсменам, женщинам репродуктивного возраста, беременным и кормящим женщинам. Почитатели веганского и вегетарианского питания, учитывая отсутствие в рационе животной пищи, должны употреблять овощи и зерновые, богатые железом, или дополнять рацион соответствующими диетическими добавками.

Важно, что за неимением железа или его плохого усвоения, к примеру, при недостаточной желудочной секреции или болезнях кишечника, может развиться анемия.

Около 40-60% случаев анемии вызваны из-за дефицита железа в рационе.

Читайте РБК-Украина в Google News
Здоровое питаниеДиетолог