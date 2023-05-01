Залишилися лише собаки та руїни. Як виглядає зараз курортна Затока під Одесою

Затока - перлина біля моря

Саме так, бо саме у Затоці відпочивали українці, а до 2014 року – поляки, росіяни, молдавани та білоруси. Це курортне містечко вважалося найпопулярнішим напрямком біля моря, де можна було знайти житло та відпочинок на будь-який смак та гаманець.

За останні роки готелі та бази відпочинку в Затоці та навколишніх селищах сильно піднялися в ціні, а відповідно – виріс рівень та якість відпочинку. До повномасштабного вторгнення ціни у "високий сезон" (липень-серпень) часом перевищували вартість путівки до Туреччини та Єгипту.

Однак після 24 лютого 2022 все змінилося. І зараз Затока нагадує місто-примару. Нечисленні фото та відео, які з'являються в інтернеті, навіюють порівняння зі спорожнілою Прип'яттю.

Як виглядає Затока зараз

У мережі з'явилося відео зруйнованих відпочинкових баз у Затоці. Його опублікував Юрій Руденя на своїй сторінці у Facebook.

"Апокаліпсис. Нікого немає, тут ніхто не живе. Нескінченні собаки, жодної людини, жодної крамниці немає", - так описав ситуацію автор відео.

І справді – на кадрах відео видно, що собаки кинулися до машини, почувши шум мотора.

Раніше місцевим собакам у курортному селищі жилося добре – їх підгодовували власники численних точок, магазинів, кафе. А ще собаки любили туристів – вони завжди з ними ділилися їжею.

Вже другий рік немає ні власників кафе, ні туристів. Навіть місцеві жителі, які мають власні дачі та будинки для відпочинку, які раніше здавались в оренду, не ризикують з'являтися в Затоці.

Усі пляжі закриті з початку війни – акваторія моря вся замінована, щоб не допустити висадки ворожих військ на узбережжя. А снаряди, що пускали з російських кораблів, досі дрейфують у Чорному морі. Минулого року було три смертельні випадки - люди порушували заборону і йшли купатися в море.

За 2022 рік Затока та навколишні курортні селища кілька разів потрапляли під ракетні обстріли. Росіяни цілилися у міст, який пов'язує основну трасу з Одеси із Затокою.

Але дісталося не тільки курортному містечку, але й усім базам відпочинку поблизу. При цьому російські військові стверджували, що на базах відпочинку буцімто розміщували українських військових.

Як виглядає зараз Затока (фото: facebook.com)

Лише у липні було зруйновано понад 70 будинків та пошкоджено 15 баз відпочинку. Згоріли магазини, кафе, торгові павільйони – не менше 100 торгових точок.

У серпні черговий ракетний удар знищив ще 7 баз відпочинку та близько 20 приватних будинків. Не кажучи вже про те, що люди не можуть підтримувати у належному стані свої дачі та будинки – перебувати у цій місцевості небезпечно.

Чи буде сезон у 2023 році?

Цього року курортного сезону у Затоці також не буде. По-перше, у Затоці все ще дуже небезпечно – як на суші з ймовірності нових обстрілів, так і на морі – через міни. Військові вже повідомили владу Одеси, що в області буде заборонено курортний відпочинок.

По-друге, ті власники дач та будиночків для відпочинку, які не поїхали, не ризикнуть приймати гостей. А дуже багато хто поїхав - хто в саму Одесу, а хто й зовсім виїхав із регіону. Частина людей виїхала до західних областей України або за кордон ще на самому початку війни й досі не повернулася.

По-третє, у селищі закрито майже весь бізнес – від маленьких кафе до великих супермаркетів. І відкривати торгові точки власники не планують – немає сенсу, нема для кого. Хто може і хто змушений був залишитися, намагається утримувати на плаву те, що в них є, сподіваючись на швидку перемогу.

Як виглядає зараз Затока (фото: facebook.com)

Як розповіли для Styler кілька власників магазинів та будиночків відпочинку, у 2023 році вони не прийматимуть туристів. На додаток, один зараз із родиною перебуває у Києві та відновлювати роботу у курортному селищі не планує до закінчення війни.

"Я можу тільки молитися, щоб мої магазини та кафе вціліли. Ми ж їхали туди в травні та знаходилися там всією сім'єю до середини жовтня. Немає сенсу зараз туди їхати - там ні бізнесу немає, ні безпеки, ні навіть відпочинку на дачі. Дай Боже нам дожити до перемоги та відновити все, що було", - розповів Сергій.

"Я відвезла дітей подалі від війни й зараз у Німеччині. Чоловік залишився в Україні, захищає нашу країну. За дачею під Затокою доглядають родичі з Одеси. І я постійно їх прошу не їздити туди без потреби - вона дуже близька до мосту, це небезпечно. Ми щороку приймали десятки гостей, багато хто став нам друзями. Ми ще не знаємо, що робитимемо після перемоги - можливо, доведеться зав'язати з цим бізнесом", - зізналася власниця будиночка для відпочинку Наталія.