В Одесі закриють всі пляжі: в чому причина

В Одесі цього року пляжного сезону не буде. Причиною тому є попадання до будівлі в курортній сфері та розмінування акваторії Чорного моря.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву речника Одеської ОВА Сергія Братчука в ефірі телеканалу "Київ".

"Влучання у будівлі курортної сфери означають, що курортного сезону цьогоріч не буде. До настання нашої перемоги ми будемо говорити про розмінування акваторії Чорного моря", - сказав Братчук.

Також він зазначив, що публічного доступу до пляжів Одеси не буде, але влада дасть можливість людям відпочивати.

"Великих концертів не буде. "Танців на кістках" не буде", - додав Братчук.