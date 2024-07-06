"Залишилася без засобів для існування". Екс-"віагра" Вінницька заговорила про зміну професії
Колишня учасниця гурту "ВІА Гра" і телеведуча Альона Вінницька зізналася, чи замислювалася вона про зміну професії, коли зрозуміла, що після початку повномасштабного вторгнення РФ залишилася без роботи.
Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на інтерв’ю виконавиці для OBOZ.UA.
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Зі слів артистки, вона, як і більшість її колег, після початку великої війни залишилася без професії та засобів для існування.
Зірка каже, що тоді їй було важко. Зараз Вінницька перебуває у пошуках себе.
"Чесно кажучи, я й досі не можу ще якось визначитися, куди рухатись у плані творчості. Тому все це перебуває зараз у режимі паузи", - поділилася Альона.
Також співачка натякнула, в якій ще сфері хотіла б себе бачити.
“Поки що не хочеться розкривати плани. Скажу лише, що у свій час мріяла бути письменницею. Психологія мені також дуже подобається", - сказала знаменитість.
Альона Вінницька (фото: instagram.com/alena_vinnitskaya)
Що відомо про Вінницьку
Альона Вінницька - це псевдонім зірки. Її ж справжнє ім'я - Ольга.
Вона є співачкою, телеведучою і актрисою. Здобула популярність як учасниця гурту "ВІА Гра", у складі якого виступала з 2000 по 2003 рік.
Після відходу з колективу Альона успішно почала сольну кар'єру, випустивши кілька популярних альбомів, таких як "Сонце" (2004) і "007" (2005).
Альона Вінницька (фото: instagram.com/alena_vinnitskaya)
Крім музичної діяльності, артистка активно працювала на телебаченні і в кіно. Наразі вона не випускає нових пісень і вже давно не виступає на великій сцені.
Після початку повномасштабного вторгнення вона зникла з публічного простору.
У перші дні війни Вінницька дала єдине інтерв'ю, в якому заявила, що її чоловік доєднався до тероборони, а сама вирішила не евакуюватися з Києва через хвору матір.
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