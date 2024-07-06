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"Залишилася без засобів для існування". Екс-"віагра" Вінницька заговорила про зміну професії

Субота 06 липня 2024 18:00
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"Залишилася без засобів для існування". Екс-"віагра" Вінницька заговорила про зміну професії Альона Вінницька (фото: instagram.com/alena_vinnitskaya)
Автор: Іванна Пашкевич

Колишня учасниця гурту "ВІА Гра" і телеведуча Альона Вінницька зізналася, чи замислювалася вона про зміну професії, коли зрозуміла, що після початку повномасштабного вторгнення РФ залишилася без роботи.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на інтерв’ю виконавиці для OBOZ.UA.

Деталі

Зі слів артистки, вона, як і більшість її колег, після початку великої війни залишилася без професії та засобів для існування.

Зірка каже, що тоді їй було важко. Зараз Вінницька перебуває у пошуках себе.

"Чесно кажучи, я й досі не можу ще якось визначитися, куди рухатись у плані творчості. Тому все це перебуває зараз у режимі паузи", - поділилася Альона.

Також співачка натякнула, в якій ще сфері хотіла б себе бачити.

“Поки що не хочеться розкривати плани. Скажу лише, що у свій час мріяла бути письменницею. Психологія мені також дуже подобається", - сказала знаменитість.

&quot;Залишилася без засобів для існування&quot;. Екс-&quot;віагра&quot; Вінницька заговорила про зміну професії

Альона Вінницька (фото: instagram.com/alena_vinnitskaya)

Що відомо про Вінницьку

Альона Вінницька - це псевдонім зірки. Її ж справжнє ім'я - Ольга.

Вона є співачкою, телеведучою і актрисою. Здобула популярність як учасниця гурту "ВІА Гра", у складі якого виступала з 2000 по 2003 рік.

Після відходу з колективу Альона успішно почала сольну кар'єру, випустивши кілька популярних альбомів, таких як "Сонце" (2004) і "007" (2005).

&quot;Залишилася без засобів для існування&quot;. Екс-&quot;віагра&quot; Вінницька заговорила про зміну професії

Альона Вінницька (фото: instagram.com/alena_vinnitskaya)

Крім музичної діяльності, артистка активно працювала на телебаченні і в кіно. Наразі вона не випускає нових пісень і вже давно не виступає на великій сцені.

Після початку повномасштабного вторгнення вона зникла з публічного простору.

У перші дні війни Вінницька дала єдине інтерв'ю, в якому заявила, що її чоловік доєднався до тероборони, а сама вирішила не евакуюватися з Києва через хвору матір.

Нещодавно акторка Денисенко висловилася про розлуку з чоловіком-військовим.

Також Женя Кот розсекретив, скільки кілограмів "набрала" його дружина на останніх термінах вагітності.

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