Акторка Денисенко висловилася про розлуку з чоловіком-військовим: "Не найгірше становище"
Відома українська актриса Наталка Денисенко розповіла про стосунки з чоловіком-актором Андрієм Федінчиком, який нині захищає Україну. Артист став військовим, а тому не завжди може бачитися з коханою.
Як повідомляє РБК-Україна (проект Styler), в інтерв'ю "24 каналу" Денисенко розповіла, що не хоче жалітися.
За словами Денисенко, їй вдається поєднувати роботу та материнство (зірка виховує сина), а ще й відчувати смак життя. На думку актриси, вона народилася з таким рівнем енергії, який дозволяє її "все вигрібати".
Але Наталка зазначила, що іноді їй не вистачає зустрічей з чоловіком-військовим. Тому вона намагається підтримувати стосунки романтичними жестами, тим самим їй відповідає Федінчик.
Наталка Денисенко з чоловіком (фото: instagram.com/natalka_denisenko)
"У нього така посада, що періодично ми бачимось. Звичайно, буває таке, що кілька місяців без зустрічей. Але я, як жінка, вважаю своїм обов'язком підтримувати романтичні стосунки, роблю для цього все. Та й чоловік мій молодець", - розповіла актриса.
"Він пам'ятає, що треба казати теплі слова, інколи надсилає квіти. Розумію, що в нас не найгірше становище, і просто вдячна за все, що є в моєму житті", - додала вона.
Окрім цього, Денисенко звернулася до дружин військових. Вона радить їм створювати романтику в житті, аби підтримувати власні сили.
"Зараз справді важкі часи, у наших чоловіків інші цілі, інші думки, тому для свого стану треба самим творити романтику: піти на масаж, сказати собі приємні слова тощо. Робити все для того, щоб підтримувати власний рівень концентрації любові", - розповіла актриса.
Денисенко та її чоловік-військовий (фото: instagram.com/natalka_denisenko)
До слова, раніше ми вже розповідали, що комік Андрій Лузан з "Левів на джипі" вперше розповів про свою мобілізацію.
Окрім цього, нещодавно Денисенко потрапила у скандал через звинувачення у крадіжці ідей.