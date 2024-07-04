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Акторка Денисенко висловилася про розлуку з чоловіком-військовим: "Не найгірше становище"

Четвер 04 липня 2024 18:39
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Акторка Денисенко висловилася про розлуку з чоловіком-військовим: "Не найгірше становище" Денисенко та її чоловік-актор Федінчик (фото: instagram.com/natalka_denisenko)
Автор: Поліна Іваненко

Відома українська актриса Наталка Денисенко розповіла про стосунки з чоловіком-актором Андрієм Федінчиком, який нині захищає Україну. Артист став військовим, а тому не завжди може бачитися з коханою.

Як повідомляє РБК-Україна (проект Styler), в інтерв'ю "24 каналу" Денисенко розповіла, що не хоче жалітися.

За словами Денисенко, їй вдається поєднувати роботу та материнство (зірка виховує сина), а ще й відчувати смак життя. На думку актриси, вона народилася з таким рівнем енергії, який дозволяє її "все вигрібати".

Але Наталка зазначила, що іноді їй не вистачає зустрічей з чоловіком-військовим. Тому вона намагається підтримувати стосунки романтичними жестами, тим самим їй відповідає Федінчик.

Наталка Денисенко з чоловіком (фото: instagram.com/natalka_denisenko)

Наталка Денисенко з чоловіком (фото: instagram.com/natalka_denisenko)

"У нього така посада, що періодично ми бачимось. Звичайно, буває таке, що кілька місяців без зустрічей. Але я, як жінка, вважаю своїм обов'язком підтримувати романтичні стосунки, роблю для цього все. Та й чоловік мій молодець", - розповіла актриса.

"Він пам'ятає, що треба казати теплі слова, інколи надсилає квіти. Розумію, що в нас не найгірше становище, і просто вдячна за все, що є в моєму житті", - додала вона.

Окрім цього, Денисенко звернулася до дружин військових. Вона радить їм створювати романтику в житті, аби підтримувати власні сили.

"Зараз справді важкі часи, у наших чоловіків інші цілі, інші думки, тому для свого стану треба самим творити романтику: піти на масаж, сказати собі приємні слова тощо. Робити все для того, щоб підтримувати власний рівень концентрації любові", - розповіла актриса.

Акторка Денисенко висловилася про розлуку з чоловіком-військовим: &quot;Не найгірше становище&quot;

Денисенко та її чоловік-військовий (фото: instagram.com/natalka_denisenko)

До слова, раніше ми вже розповідали, що комік Андрій Лузан з "Левів на джипі" вперше розповів про свою мобілізацію.

Окрім цього, нещодавно Денисенко потрапила у скандал через звинувачення у крадіжці ідей.

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