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"Осталась без средств к существованию". Экс-"виагра" Винницкая заговорила о смене профессии

Суббота 06 июля 2024 18:00
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"Осталась без средств к существованию". Экс-"виагра" Винницкая заговорила о смене профессии Алена Винницкая (фото: instagram.com/alena_vinnitskaya)
Автор: Иванна Пашкевич

Бывшая участница группы "ВИА Гра" и телеведущая Алена Винницкая призналась, задумывалась ли она о смене профессии, когда поняла, что после начала полномасштабного вторжения РФ осталась без работы.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на интервью исполнительницы для OBOZ.UA.

Подробности

По словам артистки, она, как и большинство ее коллег, после начала большой войны осталась без профессии и средств к существованию.

Звезда говорит, что тогда ей было трудно. Сейчас Винницкая находится в поисках себя.

"Честно говоря, я до сих пор не могу еще как-то определиться, куда двигаться в плане творчества. Поэтому все это находится сейчас в режиме паузы", - поделилась Алена.

Также певица намекнула, в какой еще сфере хотела бы себя видеть.

"Пока что не хочется раскрывать планы. Скажу лишь, что в свое время мечтала быть писательницей. Психология мне также очень нравится", - сказала знаменитость.

&quot;Осталась без средств к существованию&quot;. Экс-&quot;виагра&quot; Винницкая заговорила о смене профессии

Алена Винницкая (фото: instagram.com/alena_vinnitskaya)

Что известно о Винницкой

Алена Винницкая - это псевдоним звезды. Ее же настоящее имя - Ольга.

Она является певицей, телеведущей и актрисой. Получила известность как участница группы "ВИА Гра", в составе которой выступала с 2000 по 2003 год.

После ухода из коллектива Алена успешно начала сольную карьеру, выпустив несколько популярных альбомов, таких как "Солнце" (2004) и "007" (2005).

&quot;Осталась без средств к существованию&quot;. Экс-&quot;виагра&quot; Винницкая заговорила о смене профессии

Алена Винницкая (фото: instagram.com/alena_vinnitskaya)

Кроме музыкальной деятельности, артистка активно работала на телевидении и в кино. Сейчас она не выпускает новых песен и уже давно не выступает на большой сцене.

После начала полномасштабного вторжения она исчезла из публичного пространства.

В первые дни войны Винницкая дала единственное интервью, в котором заявила, что ее муж присоединился к теробороне, а сама решила не эвакуироваться из Киева из-за больной матери.

Недавно актриса Денисенко высказалась о разлуке с мужем-военным.

Также Женя Кот рассекретил, сколько килограммов набрала его жена на последних сроках беременности.

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