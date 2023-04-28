Залишають на другий рік. Українка розповіла про шкільну освіту в Німеччині

Українка, яка працює в берлінській середній школі, поділилася відмінностями німецької системи освіти від української. Вона розповіла, що діти вивчають менше предметів, а сама освіта є більш практикоорієнтовною.

Про це вона написала в коментарях під дописом міністра освіти Оксена Лісового у Facebook .

Українка Тетяна Манакова працює в школі в Берліні. Жінка викладає для 7-10 класів і розповідає, що німецька школа дає дітям можливість поєднувати навчання з особистим життям та улюбленими заняттями без втрат

Насамперед цьому сприяє невелика кількість предметів. Серед основних лише три: німецька та англійська мови, а також математика. Усі решта предметів об'єднано в курси.

Наприклад, біологія, хімія та фізика - це природничі науки, історія, соціологія та географія - гуманітарні. Найголовніше те, що курси містять лише основні знання, які практично можуть знадобитися в майбутньому.

"Основна орієнтованість у навчанні - практичні навички та знання. Тем вивчають менше, але якісніше", - наголошує Тетяна.

Цікавою відмінністю від української шкільної освіти є розподіл занять. Вони зазвичай можуть тривати парами тривалістю по півтори години або розподілятися на два різних уроки. На першому один вчитель відчитає матеріал, а на другому - інший вчитель проведе заняття.

Важливу роль відіграє те, що на учнів не чинять жодного тиску стосовно темпів засвоєння програми.

"Ніякого тиску на учнів, не засвоїв програму - лишаєшся на повторний рік навчання", - пише українка

Харчування у школах організовано так, що під час великої перерви, яка триває 60 хвилин, учні встигають пообідати та відпочити.

Корисною практикою є відсутність навантаження на дітей після уроків. Заняття тривають до 15:00 максимум, після чого діти можуть відпочивати до ранку. Вчителям заборонено давати домашні завдання на вихідні: діти повинні відпочивати.

Скриншот: facebook.com

Нагадаємо, що новий міністр освіти Оксен Лісовий запустив обговорення щодо досвіду навчання в школах за кордоном. У коментарях під дописом українці розповідають про ті практики, які вважають доцільними й для українських шкіл.