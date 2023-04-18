"Школа - це частина життя": українка розповіла про систему освіти у Великій Британії

За останній рік багато українських дітей опинилися за кордоном і пішли до шкіл у країнах свого перебування. Їхній досвід може стати цінним для реформування освіти в Україні у майбутньому.

Українка Ольга Попадинець розповіла про освіту в школах Британії на своїй сторінці у Facebook .

Як навчаються у школах Великої Британії

За словами Ольги, школи в Британії - це не тільки місце, де в тебе вкладають знання. Це також важливе місце для соціалізації, тому тамтешня освіта всіляко цьому сприяє.

Наприклад, дітям дають довгі перерви по 30 хвилин, щоб вони могли поїсти або навіть відвідати коротке заняття в гуртку.

"Це може бути малювання, барабани, укулеле, шахи, футбол, ферма. Тобто нема ідеї, що нарешті відсидіти всі ці нудні уроки і йти додому жити життя. Школа - частина життя, а не окреме гетто", - пише Ольга.

У британських школах освіта нібито розділена на два рівні - молодшу та старші школи. Перша - це ніби продовження дитячого садка, де дитину в ігровій формі готують до подальшої освіти.

А от старша школа розпочинається з 11 років, і тут, як пише українка, розпочинається життя. Усі ті предмети, які в Україні часто називають непотрібними, у старшій школі в Британії грають зовсім іншими барвами.

У Великій Британії шкільна освіта розділена на молодшу та старшу школи (фото: Getty Images)

Наприклад, на фізкультурі діти кожного семестру вивчають певний вид спорту: футбол, регбі, баскетбол тощо. Варто додати, що саме прищепленню любові до спорту в школах Британії приділяють досить багато часу.

На уроках музики діти можуть отримати певний музичний інструмент і вчитися на ньому грати. А якщо є бажання, то ще й залишитися на гурток після уроку та пограти на улюбленому інструменті.

Так само як в Україні, у Британії діти вивчають технології. Інакше предмет називається "праця". За словами Ольги, на уроках школярі часто готують, працюють із текстилем, деревом тощо. Вона наголошує, що таким чином уроки праці готують до реального життя.

Українські школярі також вивчають хімію, біологію та фізику. А от у Великій Британії ці предмети об'єднані в один, який називається "наука". Під час цих занять діти здебільшого проводять експерименти або дослідження, щоб вивчати матеріал наочно.

Шкільні предмети максимально наближують до реального життя, щоб таким чином підготувати школярів до нього (фото: Getty Images)

З цікавого в британських школах є предмет фермерства, де діти буквально вчаться доглядати за господарством. Ольга пише, що в учительських навіть є яйця, знесені шкільними птахами.

Варто додати, що саме такою є освіта в державній школі Великої Британії. За весь цей перелік активностей, які насправді є звичайними предметами, батьки школярів нічого не платять зі свого гаманця.