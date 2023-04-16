Без екзаменів й оцінок: українка розповіла про навчання у вищій школі в Данії

Багато української молоді були змушені покинути свої навчальні заклади через повномасштабне вторгнення Росії й перебратись за кордон. Іноземна освіта суттєво відрізняється від нашої. Зокрема, у Данії є спеціальні вищі школи для дорослих.

Про те, як відбувається навчальний процес у таких закладах, розповіла Анна Смолько для ресурсу " Освіторія ".

Що таке вища народна школа

Школи для дорослих або вищі народні школи - це явище притаманне переважно скандинавській культурі. Перші такі заклади виникли у кінці ХІХ століття. Вони мали на меті дати незаможним людям можливість навчатися та розвиватися. Зараз у Данії близько 70 таких шкіл. У них навчаються особи віком 18-30 років, але бувають і старші студенти.

Навчання триває півроку-рік і не передбачає іспитів чи оцінок. Контролюється лише відвідуваність. Освітній процес будується за типом пансіону: учні 24/7 разом. Навчання платне, але значну частину фінансує уряд, щоб максимально знизити вартість.

"Я навчаюся в Rønde Hojskole. Вона знаходиться неподалік другого найбільшого міста Данії - Орхуса. Кожна така школа унікальна, з різними основними предметами, кількістю іноземців та навіть правилами", - розповідає Анна.

Чого і як навчають у таких школах

У цій школі 125 студентів, із яких 20 - іноземці. Для них обов'язково викладають данську мову і культуру. У данців - педагогіку, журналістику, і медицину. Решта предметів на вибір. Музика, спорт, текстиль, шиття, кераміка, програмування.

"Класи цілодобово відкриті. Тобто навіть опівночі можеш піти пограти на піаніно. Інвентар та дорогі інструменти - все у відкритому доступі. Тут тобі довіряють", - додає дівчина.

З 8:30 і до 12:00 триває ранкове навчання. За правилами студент має мінімум 1 пару вранці, і одну - після обіду. У розкладі має бути не менше 28, але й не більше 32 пар на тиждень.

О 12:05 всі збираються у великій залі, щоб поспівати. Це давня традиція. Тут кожні 7 років створюють "співочі" книжки, які розкуповують локальні заклади.

А ввечері проводять спортивні ігри або інтерактиви, іноді - вечірки. У п’ятницю - перегляд Х-фактору, він дуже популярний у них. Іноді організовують екскурсії в парк чи до місцевих пам'яток.

У таких школах вчителі можуть викладати абсолютно різні предмети. Наприклад, данську мову і малювання, інтернаціональну політику та програмування, танці та журналістику.

Навчання будується на принципі, що студент сам або у групі має розібратися з темою, а учитель - помічник.

"Тут абсолютно нормально, коли вчитель не знає відповіді на твоє запитання. Тоді викладачі пропонують або разом дослідити це питання, або обіцяють запитати у того, хто знає, і повернутися з відповіддю. І нікого це не бентежить", - каже Анна.