Оставляют на второй год. Украинка рассказала о школьном образовании в Германии

Украинка, работающая в берлинской средней школе, поделилась отличиями немецкой системы образования от украинской. Она рассказала, что дети изучают меньше предметов, а само образование более практикоориентировочное.

Об этом она написала в комментариях под сообщением министра образования Оксена Лисового в Facebook .

Украинка Татьяна Манакова работает в школе в Берлине. Женщина преподает для 7-10 классов и рассказывает, что немецкая школа дает детям возможность совмещать обучение с личной жизнью и любимыми занятиями без потерь.

В первую очередь этому способствует небольшое количество предметов. Среди основных только три: немецкий и английский языки, а также математика. Все остальные предметы объединены в курсы.

Например, биология, химия и физика - это природные науки, история, социология и география - гуманитарные. Самое главное, что курсы содержат лишь основные знания, которые практически могут понадобиться в будущем.

"Основная ориентированность в обучении - практические навыки и знания. Тем изучают меньше, но качественнее", - отмечает Татьяна.

Интересным отличием от украинского школьного образования является распределение занятий. Они обычно могут длиться парами продолжительностью по полтора часа или распределяться на два разных урока. На первом один учитель отчитает материал, а на втором - другой учитель проведет занятия.

Важную роль играет то, что на учеников не оказывают никакого давления на темпы усвоения программы.

"Никакого давления на учеников, не усвоил программу - останешься на повторный год обучения", - пишет украинка.

Питание в школах организовано так, что во время большого перерыва, который длится 60 минут, ученики успевают пообедать и отдохнуть.

Полезной практикой есть отсутствие нагрузки на детей после уроков. Занятия продолжаются до 15:00 максимум, после чего дети могут отдыхать до утра. Учителям запрещено давать домашние задания по выходным: дети должны отдыхать.

Скриншот: facebook.com

Напомним, что новый министр образования Оксен Лисовой запустил обсуждение касательно опыта обучения в школах за границей. В комментариях под постом украинцы рассказывают о тех практиках, которые считают целесообразными и для украинских школ.