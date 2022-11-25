Не залишайте брудний посуд в раковині на ніч. Ось чому

Якщо ви часто залишаєте гору брудного посуду в раковині, ви робите одну й ту ж помилку. Навіть якщо не має проточної води і світла треба знайти спосіб помити тарілки-виделки, хоча б старим "дідівським" способом, тобто у мисці.
Чому так не можна чинити з посудом - читайте нижче в матеріалі Styler.
Фахівці зазначають, що брудний посуд, залишений у кухонній раковині є ідеальним середовищем для розмноження великої кількості бактерій, які можуть бути шкідливими для домочадців.
"Це питання є одним із найважливіших з точки зору гігієни кухні, важливо дбати про це та знати, чому не можна залишати брудний посуд", - впевнена Ліза Акерлі, експертка з безпеки та гігієни,.
Експертка запевняє, що якщо це трапляється час від часу, це не проблема, але це може бути ризиковано, коли така практика продовжується і стає звичкою. Адже чим більше брудного посуду ви залишаєте в раковині, тим більше шкідливих мікроорганізмів матиме час і сприятливий середовище для розвитку.
За прикметами, брудний посуд, залишений на ніч, притягує в дім погану енергію та викликає сварки та напругу вдома. Іноді це може призвести навіть до розриву у стосунках.
Завжди охайна кухня, з іншого боку, привертає удачу та достаток у будинок.
Пам'ятайте, коли складаєте посуд в раковину перед тим, як його вимити, завжди спершу очищайте його від залишків їжі за допомогою паперових рушників.
Це дозволить вам не розоритися на виклику сантехніка.
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