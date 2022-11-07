Ці 8 ознак покажуть, що в домі живуть нечепури
Скільки не прибирай в будинку, якщо не врахувати важливі деталі, все одно від оселі залишатиметься враження, що в ній живуть нечепури.
Які 8 ознак говорять, що ви погано прибираєте - в матеріалі Styler нижче.
- Неприємний запах
Запах у приміщенні - це перше, на що звертають увагу усі гості. Неприємний запах може бути викликаний відром для сміття, брудним взуттям, засорами в раковині тощо.
Річ у тому, що багато неприємних запахів згодом стають непомітними для мешканців, а от гості їх помічатимуть одразу. Важливо постійно виконувати профілактику неприємних ароматів. Встановлюйте освіжувачі повітря або час від часу запалюйте ароматичні свічки.
- Зів'ялі кімнатні квіти
Якщо у будинку зів'ялі квіти на підвіконні, це говорить про недбалість господарів.
Коли у вас немає часу за ними якісно доглядати, краще зовсім їх не заводити. Також можна вибирати квіти, які вимагають мінімум догляду.
- Постільна білизна різних комплектів
Якщо гості залишилися з ночівлею, їм не варто пропонувати білизну з різних комплектів. Інакше це залишить неприємне враження про вашу гостинність.
- Посуд зі сколами
Навіть якщо прибрати прикмети та забобони, використовувати посуд зі сколами точно не варто. Тут йдеться не лише про естетичний зовнішній вигляд, у сколах можуть накопичуватися патогенні мікроорганізми.
- Запрані рушники
Рушники мають бути цілими, свіжими та чистими. Більшість людей гидливі, тому в гостях не чіпатимуть рушники, які давно настав час викинути.
У багатьох випадках якісне прання не вирішить проблему. Якщо рушники сильно зносилися, викиньте їх.
- Шерсть тварин
Попіклуйтеся про те, щоб шерсть тварин була вчасно прибрана з різних поверхонь.
- Шпалери з плямами чи дірками
Великі плями чи дірки на шпалерах говорять про вас лише у негативному ключі. Очищайте поверхні стін вчасно і не затягуйте з ремонтом.
- Павутиння
Павутина в кутах кімнати з'являється лише у тих господарів, які зовсім не стежать за чистотою.
Раніше ми писали, як врятувати пересолену страву.
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