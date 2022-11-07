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Ці 8 ознак покажуть, що в домі живуть нечепури

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Понеділок 07 листопада 2022 20:00
Ці 8 ознак покажуть, що в домі живуть нечепури Фото: Як правильно прибирати в будинку (freepik)
Автор: Світлана Мащенко

Скільки не прибирай в будинку, якщо не врахувати важливі деталі, все одно від оселі залишатиметься враження, що в ній живуть нечепури.

Які 8 ознак говорять, що ви погано прибираєте - в матеріалі Styler нижче.

  • Неприємний запах

Запах у приміщенні - це перше, на що звертають увагу усі гості. Неприємний запах може бути викликаний відром для сміття, брудним взуттям, засорами в раковині тощо.

Річ у тому, що багато неприємних запахів згодом стають непомітними для мешканців, а от гості їх помічатимуть одразу. Важливо постійно виконувати профілактику неприємних ароматів. Встановлюйте освіжувачі повітря або час від часу запалюйте ароматичні свічки.

  • Зів'ялі кімнатні квіти

Якщо у будинку зів'ялі квіти на підвіконні, це говорить про недбалість господарів.

Коли у вас немає часу за ними якісно доглядати, краще зовсім їх не заводити. Також можна вибирати квіти, які вимагають мінімум догляду.

  • Постільна білизна різних комплектів

Якщо гості залишилися з ночівлею, їм не варто пропонувати білизну з різних комплектів. Інакше це залишить неприємне враження про вашу гостинність.

  • Посуд зі сколами

Навіть якщо прибрати прикмети та забобони, використовувати посуд зі сколами точно не варто. Тут йдеться не лише про естетичний зовнішній вигляд, у сколах можуть накопичуватися патогенні мікроорганізми.

  • Запрані рушники

Рушники мають бути цілими, свіжими та чистими. Більшість людей гидливі, тому в гостях не чіпатимуть рушники, які давно настав час викинути.

У багатьох випадках якісне прання не вирішить проблему. Якщо рушники сильно зносилися, викиньте їх.

  • Шерсть тварин

Попіклуйтеся про те, щоб шерсть тварин була вчасно прибрана з різних поверхонь.

  • Шпалери з плямами чи дірками

Великі плями чи дірки на шпалерах говорять про вас лише у негативному ключі. Очищайте поверхні стін вчасно і не затягуйте з ремонтом.

  • Павутиння

Павутина в кутах кімнати з'являється лише у тих господарів, які зовсім не стежать за чистотою.

Раніше ми писали, як врятувати пересолену страву.

Також читайте, в які дні не можна прибирати в будинку.

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