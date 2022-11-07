Ці 8 ознак покажуть, що в домі живуть нечепури

Скільки не прибирай в будинку, якщо не врахувати важливі деталі, все одно від оселі залишатиметься враження, що в ній живуть нечепури.

Які 8 ознак говорять, що ви погано прибираєте - в матеріалі Styler нижче.

Неприємний запах

Запах у приміщенні - це перше, на що звертають увагу усі гості. Неприємний запах може бути викликаний відром для сміття, брудним взуттям, засорами в раковині тощо.

Річ у тому, що багато неприємних запахів згодом стають непомітними для мешканців, а от гості їх помічатимуть одразу. Важливо постійно виконувати профілактику неприємних ароматів. Встановлюйте освіжувачі повітря або час від часу запалюйте ароматичні свічки.

Зів'ялі кімнатні квіти

Якщо у будинку зів'ялі квіти на підвіконні, це говорить про недбалість господарів.

Коли у вас немає часу за ними якісно доглядати, краще зовсім їх не заводити. Також можна вибирати квіти, які вимагають мінімум догляду.

Постільна білизна різних комплектів

Якщо гості залишилися з ночівлею, їм не варто пропонувати білизну з різних комплектів. Інакше це залишить неприємне враження про вашу гостинність.

Посуд зі сколами

Навіть якщо прибрати прикмети та забобони, використовувати посуд зі сколами точно не варто. Тут йдеться не лише про естетичний зовнішній вигляд, у сколах можуть накопичуватися патогенні мікроорганізми.

Запрані рушники

Рушники мають бути цілими, свіжими та чистими. Більшість людей гидливі, тому в гостях не чіпатимуть рушники, які давно настав час викинути.

У багатьох випадках якісне прання не вирішить проблему. Якщо рушники сильно зносилися, викиньте їх.

Шерсть тварин

Попіклуйтеся про те, щоб шерсть тварин була вчасно прибрана з різних поверхонь.

Шпалери з плямами чи дірками

Великі плями чи дірки на шпалерах говорять про вас лише у негативному ключі. Очищайте поверхні стін вчасно і не затягуйте з ремонтом.

Павутиння

Павутина в кутах кімнати з'являється лише у тих господарів, які зовсім не стежать за чистотою.