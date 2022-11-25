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Не оставляйте грязную посуду в раковине на ночь. Вот почему

Фото: Почему нельзя оставлять посуду в раковине (freepik)
Автор: Светлана Мащенко

Если вы часто оставляете гору грязной посуды в раковине, вы совершаете одну и ту же ошибку. Даже если нет проточной воды и света надо найти способ помыть тарелки-вилки, хотя бы старым "дедовским" способом, то есть в миске.

Почему так нельзя поступать с посудой – читайте ниже в материале Styler.

Почему это ошибка?

Специалисты отмечают, что грязная посуда, оставленная в кухонной раковине, является идеальной средой для размножения большого количества бактерий, которые могут быть вредными для домочадцев.

"Этот вопрос является одним из важнейших с точки зрения гигиены кухни, важно заботиться об этом и знать, почему нельзя оставлять грязную посуду", - уверена Лиза Акерли, эксперт по безопасности и гигиене.

Эксперт уверяет, что если это случается время от времени, это не проблема, но это может быть рискованно, когда такая практика продолжается и становится привычкой. Ведь чем больше грязной посуды вы оставляете в раковине, тем больше вредных микроорганизмов будет иметь время и благоприятную среду для развития.

Что говорят приметы

По приметам, грязная посуда, оставленная на ночь, притягивает в дом плохую энергию и вызывает ссоры и напряжение дома. Иногда это может привести к разрыву в отношениях.

Всегда чиста кухня, с другой стороны, привлекает удачу и достаток в дом.

Остатки пищи могут забить сливное отверстие

Помните, когда складываете посуду в раковину перед тем, как ее вымыть, всегда сначала очищайте ее от остатков пищи с помощью бумажных полотенец.

Это позволит вам не разориться на вызове сантехника.

Раньше мы писали о полезной привычке на кухне, которая сэкономит тысячи на сантехнике.

Также читайте, какие 8 признаков покажут, что в доме живут грязнули.

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