Корисна звичка на кухні, яка зекономить тисячі на сантехніці

Кухонна мийка - місце, яким ви часто користуєтеся, особливо за умови великої родини. Тричі на день треба вимити посуд, а ще й каструлі, сковороди, які накопичуються в процесі готування... Якщо користуватися мийкою неправильно, це призводить до частих засорів. І добре, якщо врятує очистка сифону, іноді доводиться викидати тисячі на виклик сантехніка чи навіть на заміну труб.

Яка корисна звичка допоможе вам цього уникнути - читайте нижче в матеріалі Styler.

Ніколи не викидайте відходи до мийки!

Ані пакетики, ані шкірки від сосисок, і навіть дрібні залишки їжі з тарілок. В мийці має бути лише вода, миючий засіб і посуд.

Якщо постійно засмічувати злив, сподіваючись, що "проскочить", а потім ще й прокачувати все це вантузом, коли застрягло, це неминуче призведе до засору раковини.

В жодному разі не можна зливати до мийки жир зі сковороди чи фритюрниці. Його так само можна вимокнути паперовими рушниками і викинути до сміття. Або ж додати миючий засіб і воду, щоб спершу нейтралізувати жир.

Не можна виливати до мийки і гарячу воду, якщо ви зливаєте картоплю чи макарони. Спершу увімкніть холодну воду, потім зливайте. Кип'яток з часом призводить до зносу зливних труб.

Як набути звичку не кидати в мийку відходи

Подбайте, щоб поруч завжди стояли паперові рушники. Витирайте ними рештки їжі з тарілок, кастрюль.

Поставте поруч ємність для харчових відходів, щоб не тягнутися кожного разу до сміттєвого бачка. Та й сортування відходів - це дуже добре.

Не ставте брудний посуд одразу до мийки. Складіть його поруч, потім очистіть і лише потім мийте.

Якщо вже дуже тяжко позбутися від звички кидати відходи до мийки, купіть подрібнювач для харчових відходів, який встановлюється під мийкою. Зараз такі девайси вже мають більш менш демократичні ціни, що стартують від 2,5 тисяч гривень. Знову таки, у подрібнювач не має потрапляти скло, пластик та інші нехарчові відходи.

Тож, обережно ставтеся до своєї сантехніки і вона вам прослужить вірою і правдою не один рік!