Залишаєте телефон на зарядці поруч із ліжком? Ось чому це небезпечно

Багато хто з нас кладе смартфон поруч із собою перед сном - на тумбочку або взагалі під подушку. Однак така звичка може бути не тільки шкідливою, а й небезпечною.
Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт Royal Examiner.
Зарядка телефону поблизу ліжка здатна становити серйозну загрозу. Особливо небезпечно залишати гаджет на ліжку або, що ще гірше, під ковдрою.
Під час заряджання акумулятор нагрівається, і якщо пристрій накрито тканиною, тепло не розсіюється. Це може призвести до перегріву, пошкодження акумулятора або навіть загоряння. У гірших випадках - до опіків або пожежі в спальні.
Що робити: заряджайте телефон тільки на рівній, відкритій поверхні, подалі від тканин і легкозаймистих матеріалів. У жодному разі не кладіть його під подушку або під ковдру.
Пошкоджені та пошарпані кабелі - ще одне джерело ризику. Вони можуть іскрити, перегріватися і навіть викликати коротке замикання. Якщо на дроті видно тріщини, злами або оголені жили - відразу замініть його. Вартість нового кабелю в рази менша, ніж потенційний збиток від загоряння.
Якщо ви помітили, що екран телефону почав відходити від корпусу або між деталями пристрою з'явилися зазори - це може бути ознакою здуття акумулятора. Фахівці попереджають: такі телефони небезпечні. Їх не можна заряджати або продовжувати використовувати. Пристрій слід покласти на негорючу поверхню та звернутися до сервісного центру.
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