Оставляете телефон на зарядке рядом с кроватью? Вот почему это опасно

Зарядка рядом с кроватью может закончиться пожаром

Зарядка телефона вблизи кровати способна представлять серьезную угрозу. Особенно опасно оставлять гаджет на постели или, что еще хуже, под одеялом.

Во время зарядки аккумулятор нагревается, и если устройство накрыто тканью, тепло не рассеивается. Это может привести к перегреву, повреждению аккумулятора или даже возгоранию. В худших случаях - к ожогам или пожару в спальне.

Что делать: заряжайте телефон только на ровной, открытой поверхности, подальше от тканей и легковоспламеняющихся материалов. Ни в коем случае не кладите его под подушку или под одеяло.

Следите за состоянием зарядного кабеля

Поврежденные и потрепанные кабели - еще один источник риска. Они могут искрить, перегреваться и даже вызывать короткое замыкание. Если на проводе видны трещины, изломы или оголенные жилы - сразу замените его. Стоимость нового кабеля в разы меньше, чем потенциальный ущерб от возгорания.

Вздутый аккумулятор

Если вы заметили, что экран телефона стал отходить от корпуса или между деталями устройства появились зазоры - это может быть признаком вздутия аккумулятора. Специалисты предупреждают: такие телефоны опасны. Их нельзя заряжать или продолжать использовать. Устройство следует положить на негорючую поверхность и обратиться в сервисный центр.

Как зарядить телефон безопасно