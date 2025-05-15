Оставляете телефон на зарядке рядом с кроватью? Вот почему это опасно

Многие из нас кладут смартфон рядом с собой перед сном - на тумбочку или вовсе под подушку. Однако такая привычка может быть не только вредной, но и опасной.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт Royal Examiner.
Зарядка телефона вблизи кровати способна представлять серьезную угрозу. Особенно опасно оставлять гаджет на постели или, что еще хуже, под одеялом.
Во время зарядки аккумулятор нагревается, и если устройство накрыто тканью, тепло не рассеивается. Это может привести к перегреву, повреждению аккумулятора или даже возгоранию. В худших случаях - к ожогам или пожару в спальне.
Что делать: заряжайте телефон только на ровной, открытой поверхности, подальше от тканей и легковоспламеняющихся материалов. Ни в коем случае не кладите его под подушку или под одеяло.
Поврежденные и потрепанные кабели - еще один источник риска. Они могут искрить, перегреваться и даже вызывать короткое замыкание. Если на проводе видны трещины, изломы или оголенные жилы - сразу замените его. Стоимость нового кабеля в разы меньше, чем потенциальный ущерб от возгорания.
Если вы заметили, что экран телефона стал отходить от корпуса или между деталями устройства появились зазоры - это может быть признаком вздутия аккумулятора. Специалисты предупреждают: такие телефоны опасны. Их нельзя заряжать или продолжать использовать. Устройство следует положить на негорючую поверхность и обратиться в сервисный центр.
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