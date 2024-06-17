Все залежить від віку: ось як часто треба мити волосся дитині

Догляд за волоссям є невід’ємною частиною гігієни дитини. Частотність цієї процедури залежить від певних факторів, включаючи вік дитини.
Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram-сторінку дерматолога Вікторії Ахтарнії.
За допомогою трьох простих кроків можна визначити, як часто дитині від 8 до 12 років потрібно мити волосся.
Зокрема, потрібно врахувати такі фактори:
Миття через день або щодня:
Миття 1 або 2 рази на тиждень:
Мити волосся кожні 7-10 днів необхідно, якщо:
Експерт зазначила, коли ваша дитина митиметься шампунем часто, то можливо знадобиться корекція частоти миття. Кожна дитина різна і зміна погоди також може вплинути на те, як часто потрібно мити волосся.
Необхідно звертати увагу на волосся та шкіру голови дитини між миттями.
За словами дерматолога, потрібно мити частіше волосся дитині, якщо помітили:
Зменшити частоту миття, потрібно якщо:
До 4 років волосся дуже тонке й ніжне, тому не варто використовувати затиски й тугі шпильки, адже вони можуть спричинити втрату волосся.
Заплітаючи косички або зав’язуючи хвостики, не потрібно сильно стягати волосся, воно може потьмяніти і випасти. Якщо його занадто туго натягати нагору, то може виникнути коронарне облисіння.
Раніше перукар називала абсолютно даремний засіб для волосся, на який жінки викидають гроші.
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