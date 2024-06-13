Перукар назвала абсолютно даремний засіб для волосся, на який жінки викидають гроші

Олійки для волосся, які широко представлені у магазинах косметики, абсолютно не вирішують проблему з ростом волосся. Деяким типам волосся вони абсолютно не підходять.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на допис перукаря та стиліста по волоссю Руслану Бєлу в Instagram.

Чому олійка для волосся не працює

За словами експертки, б’юті індустрія пише на продуктах все, аби люди купували цей продукт.

"Не сприймайте олійку для волосся як панацею. Все має своє призначення. Іноді продукт потрібен, а іноді навпаки - краще не використовувати", - повідомила Руслана.

Найчастіше кінчики волосся є найбільш пересушеною і пористими. Саме тут силікони в олійці з вітрин мають можливість дати ефект, заповнивши пористу структуру.

За словами перукаря, олійка не зміцнює волосся та не стимулює його ріст.

Річ у тому, що концентрат натуральної олії має занадто велику молекулу, щоб проникнути та заповнити пори волосини. Тому вона залишається на поверхні волосся, надаючи йому масного блиску. Користі від цього немає ніякої, шкоди також.

"Натуральні олії, так і їх імітації з маркетів - не є тими засобами, які з досвіду я рекомендую своїм клієнтам", - написала Руслана.

Що входить до складу косметичних олійок

В основному у складі косметичних олійок для волосся 90% силікони і тільки 10% олії.

Силікони в незмивних засобах - це не завжди погано, вони заповнюють пори у волосині чи від фарбування, чи від термічного походження. Але олійка зі своєю консистенцією підходить не всім типам волосся.



